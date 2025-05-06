Marmarabirlik'te Yönetim Değişikliği - Son Dakika
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Ekonomi

Marmarabirlik'te Yönetim Değişikliği

Marmarabirlik\'te Yönetim Değişikliği

Marmarabirlik Genel Kurulu'nda Ali Yıldız, Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi.

06.05.2025 14:30
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Marmarabirlik'in Yönetim Kurulu görev dağılımında köklü bir değişiklik yaşandı. Gerçekleşen Genel Kurul sonrası yapılan ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Marmarabirlik'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Ali Yıldız getirildi.

Dünyanın dev zeytin üreticisi Marmarabirlik yönetiminde kan değişimi yaşandı. Marmarabirlik'in Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğuna, Yönetim Kurulu kararıyla Ali Yıldız oturdu.

Marmarabrlik'in yeni dönemindeki Yönetim Kurulu dağılımı şu şekilde oluşturuldu;

"Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa İlgen, Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Dinç, Yönetim Kurulu Üyesi Hidamet Asa, Yönetim Kurulu Üyesi Osman Bostancı, Yönetim Kurulu Üyesi Enis Edin." - BURSA

Kaynak: İHA

Osman Bostancı, Marmarabirlik, Kemal Dinç, 3-sayfa, Ekonomi, Bursa, Son Dakika

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