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Marmarabirlik'ten 19 milyon TL ödeme - Son Dakika

Marmarabirlik'ten 19 milyon TL ödeme

23.12.2021 00:58
Marmarabirlik'ten 19 milyon TL ödeme

Marmarabirlik'in 2021/2022 iş yılı ürün alım kampanyasında ödemeler devam ediyor.

Marmarabirlik'in 2021/2022 iş yılı ürün alım kampanyasında ödemeler devam ediyor. Marmarabirlik, üreticilere 4. dilim olarak 23 Aralık tarihinde 19 milyon TL ödeme yapacak. Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ürün alımları devam ederken fiyat artışı yapılabilmesi için ilk genel kurulda karar alacaklarını açıkladı.

Ürün alım kampanyasına 22 Ekim tarihinde başlayan Marmarabirlik, bugüne kadar yağlık dahil 43 bin ton ve 437 milyon TL tutarında alım yaptı. Yarın (perşembe) ortaklara, 4 Aralık - 17 Aralık tarihleri arasında teslim ettiği ürün bedellerinin yüzde 50'sinin karşılığı olarak 19 milyon TL ödeme yapılacak. Bu ödeme ile birlikte ortaklara toplam 200 milyon TL ödeme gerçekleştirilmiş olacak. Ortaklar yarın saat 18.00'den itibaren 4. dilim ödemelerini Ziraat Bankası ATM'lerinden alabilecekler.

Yönetim kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda, Gemlik tipi sofralık ve yağlık zeytine kilogram başına 1 TL prim desteği ile üreticiye büyük katkı sağladıklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Devam eden alımlarla birlikte ortaklarımıza 43 milyon TL prim desteği verilecektir. Verilecek prim desteği üreticilerimiz hasat zamanı yapmış olduğu işçilik bedelini karşılamaktadır" dedi.

Ortaklara verilen desteklerin önemine vurgu yapan Asa şunları söyledi: "2021 Nisan ayında başlayan ve yıl sonunda ürün bedelinden kesilmek üzere yapılan akaryakıt desteği ile üreticilerimizin girdi maliyetlerine büyük destek sağladık. Faiz ve fiyat farkı olmadan verilen akaryakıt desteğinin değeri bugün daha iyi anlaşılmaktadır. Nisan ayında 6.47 TL'ye alınan akaryakıt bugün 11.52 TL'dir. Ama üreticimiz 6.47'den ödeyecektir. Ayrıca ortaklarımıza DAP gübresini 179 TL'den, Bordo Bulamacını 227 TL'den, Bakır Sülfatı 474 TL'den verilmiştir. Ortaklarımıza verilen zirai ilaç ve gübre desteğinin bugünkü piyasa fiyatları kaç lira? Bu fiyat farkına baktığımızda gerçekler görülecektir. Marmarabirlik her zaman ortağının yanındadır."

Yapılacak ilk genel kurulda tarihi bir karar almaya hazırlandıklarını belirten Hidamet Asa, "Piyasada zaman zaman fiyat değişimleri yaşanıyor. Buna benzer durumlarda Marmarabirlik'in karar alma ve hareket kabiliyeti azalıyor. Bazı yıllarda kampanya başlangıcında verilen fiyat, hasat sonuna doğru düşük kalabilmektedir. Bu konuda yaşanan sıkıntıyı gidermek ve piyasada fiyat artışlarına uyum sağlayabilmek için, yapılacak ilk genel kurulda yeni bir düzenleme yapmayı planlıyoruz. Alınacak olan genel kurul kararı ile ürün alım kampanyası devam ederken fiyat artışı yapabilecektir. Piyasa yükseldiğinde Marmarabirlik ürün alım fiyatları da artacaktır. Burada temel hedef ani fiyat artışı ile yaşanabilecek mağduriyetin önüne geçmektir. Ayrıca ürün kıvırcık olduğunda üreticilerimizden fiyat artışı talebi gelmektedir. Piyasada daha çok talep gören ve kıvırcık olarak tabir edilen ürünün alınması hedeflenmektedir. Güncel piyasa koşullarına göre hareket edileceği için geriye dönük ödeme yapılamayacaktır. Ana sözleşme gereği üretici ortaklarımızın bilgilendirilmesi ve eşitsizlik algısının giderilmesi hedeflenmiştir" diye konuştu. - BURSA

Marmarabirlik, Türk Lirası, Akaryakıt, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Marmarabirlik'ten 19 milyon TL ödeme - Son Dakika Ekonomi


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