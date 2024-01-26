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Marmaris'te Narenciye Ağaçlarından Toplanan Turunçlar Ücretsiz Dağıtıldı - Son Dakika
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Marmaris'te Narenciye Ağaçlarından Toplanan Turunçlar Ücretsiz Dağıtıldı

Marmaris Belediyesi ekipleri tarafından toplanan yaklaşık 400 kilogram turunç meyvesi, halk pazarında ücretsiz olarak dağıtıldı. Marmaris'in cadde ve sokaklarındaki turunç ağaçlarından toplanan meyveler, turunç reçeli tarifiyle birlikte vatandaşlara sunuldu. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, meyve ağaçlarının bakımının düzenli olarak yapıldığını ve halka ikram edildiğini belirtti.

Marmaris\'te Narenciye Ağaçlarından Toplanan Turunçlar Ücretsiz Dağıtıldı
26.01.2024 - 09:37,
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Marmaris'in sokaklarını süsleyen narenciye ağaçlarından toplanan turunçlar, halk pazarında vatandaşlara dağıtıldı. Marmaris Belediyesi ekiplerinin topladığı yaklaşık 400 kilogram turunç meyvesinin dağıtımına ilgi yoğun oldu.

Marmaris'in cadde ve sokaklardaki mandalina ağaçlarından toplanan meyveleri öğrencilere ikram eden Yerli Malı Haftası'nda Marmaris Belediyesi bu kez de turunçları toplayarak pazarda ücretsiz dağıttı. 4 yıldır düzenli olarak çalışmada Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezindeki kaldırımlarda dikili olan ağaçlardaki meyveleri tek tek topladı. Yaklaşık 400 kilogram turunç poşetlendikten sonra Perşembe pazarında turunç reçelinin tarifiyle birlikte vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Kabuğundan reçel yapılabilen, çorbalar ve salatalarda da kullanılabilen turunç meyvesine ilgi büyük oldu.

Marmaris'in kaldırımlarında sadece palmiye ağaçlarının veya süs bitkilerinin değil meyve ağaçlarının da bulunduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "İklimimizin ve güzelliğimizin bir parçası olan meyve ağaçlarımızın da sürekli bakımını yapıyoruz. Yıllardır turunçları toplayıp halkımıza ikram ediyoruz. Geçen aylarda da mandalinaları çocuklarımıza dağıtmıştık. Herkese afiyet olsun" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Marmaris'te Narenciye Ağaçlarından Toplanan Turunçlar Ücretsiz Dağıtıldı - Son Dakika
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