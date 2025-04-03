Mart ayı enflasyon oranı belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Mart ayı enflasyon oranı belli oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,46 arttı artarken yıllık enflasyon yüzde 38,10 olarak gerçekleşti.

03.04.2025 09:58  Güncelleme: 10:13
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,46 arttı artarken yıllık enflasyon yüzde 38,10 olarak gerçekleşti.

TÜFE'deki değişim 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,10 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %51,26 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %37,12 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %37,12 artış, ulaştırmada %21,59 artış ve konutta %68,63 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %9,51, ulaştırmada %3,65 ve konutta %9,47 oldu.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK %4,94 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %4,94 artış, ulaştırmada %0,25 artış ve konutta %2,10 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,23, ulaştırmada %0,04 ve konutta %0,33 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Mart ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %36,99 ARTTI, AYLIK %1,30 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,30 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,31 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %36,99 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %50,56 artış olarak gerçekleşti.

Mart ayı enflasyon oranı belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mart ayı enflasyon oranı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ahmet Koç:
    devletin kurumu, yıllardır millete yayan söylüyor.bir emekli,esnaf,aile reisi olarak söylüyorum ülkemizde enflasyon en az %100 19 1 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    AKP'liler inanır,halaya devam 17 1 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    buna yardımcı olan CHP yi kutlarız 1 13 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    zam ayı Haziran da ekşi çıkar dert etmeyin 13 0 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    çıkar şimdi gözlüklü şirin açıklama yapar süper gidiyor diye 12 0 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    YALANINIZ BATSIN SAHTEKARLAR 12 0 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    CHP teşekkürler daha kötü günler sayelerinde bizi bekliyor 0 9 Yanıtla
  • 6490203:
    önemi yok ekmek 15 lira alıp yeriz 7 1 Yanıtla
  • SUPERMEN HD:
    % 2.46 aaaaa gercekmi 6 1 Yanıtla
  • Aziz Can:
    enflasyonu yükselten bizim esnaflar bak örnegi dün İstanbul Esenyurt'ta market ismini de veryom örnek market bir demet yeşil soğan 89.99 TL tam içimden küfür ettim aynı mahallede başka manavdan 15 TL ye aldım yemin ederim yani anlicagin bizim esnaflar af edersin neyse bişey demiyim buna benzer çok şeyler var hata bizde 3 1 Yanıtla
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