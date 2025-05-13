Mart'ta Cari İşlemler Açığı 4 Milyar Dolar

Mart ayında cari işlemler hesabı 4 milyar 87 milyon ABD doları açık kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Mart ayı Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, mart ayında cari işlemler hesabı 4 milyar 87 milyon ABD doları açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1.471 milyon ABD doları fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4.840 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış verilere göre, Mart ayında cari açık yaklaşık 12,6 milyar ABD doları olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 58,1 milyar ABD doları açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi ile ikincil gelir dengesi sırasıyla 61,8 milyar ABD doları ve 398 milyon ABD doları fazla verirken, birincil gelir dengesi 16,7 milyar ABD doları açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 2.672 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiş olup, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1.343 milyon ABD doları ve 2.177 milyon ABD doları oldu.

Finans Hesabı 2025 yılı Mart ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 5,5 milyar ABD doları, net portföy yatırımları 13,2 milyar ABD doları, krediler 37,9 milyar ABD doları ve ticari krediler 1,7 milyar ABD doları katkı verirken; net efektif ve mevduatlar 21,4 milyar ABD doları negatif yönlü etki etti. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv artışı 11,7 milyar ABD doları oldu.

Mart ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 338 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 1.026 milyon ABD doları artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 688 milyon ABD doları arttı.

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 227 milyon ABD doları gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 149 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Portföy yatırımları Mart ayında 3.551 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetti.

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 399 milyon ABD doları ve DİBS piyasasında 1.522 milyon ABD doları net satış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; yurt dışı yerleşiklerin bankalar ihraçlarında 782 milyon ABD doları net alış, Genel Hükümet ve diğer sektörler ihraçlarında sırasıyla 1.194 milyon ABD doları ve 428 milyon ABD doları net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 2.830 milyon ABD doları ve 581 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmişken, Genel Hükümet 58 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 839 milyon ABD doları ve 1.829 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 2.668 milyon ABD doları net artış kaydetti.

Resmi rezervlerde bu ay 15.126 milyon ABD doları net azalış oldu. - İSTANBUL