Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksini yayımladı.
Ekonomik güven endeksi Şubat ayında 99,2 iken, Mart ayında yüzde 1,6 oranında artarak 100,8 değerini aldı.
Bir önceki aya göre Mart ayında tüketici güven endeksi yüzde 4,6 oranında artarak 85,9 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 103,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,2 oranında artarak 114,4 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 oranında azalarak 113,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 88,9 değerini aldı. - ERZİNCAN
Son Dakika › Ekonomi › Mart'ta Ekonomik Güven Endeksi Yükseldi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?