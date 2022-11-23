İflasını ilan eden kripto para borsası FTX'in Türkiye'deki mal varlıklarına el kondu - Son Dakika
Üye Girişi

İflasını ilan eden kripto para borsası FTX'in Türkiye'deki mal varlıklarına el kondu

23.11.2022 20:48

Dünyaca ünlü kripto para borsası FTX, iflasını ilan etmişti. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun inceleme başlattığı FTX'e açılan soruşturma sonucunda şirket sorumlusu Sam Bankman-Fried ve diğer ilgililerin mal varlıklarına el konuldu.

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) internet sitesinden, FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren kripto varlık alım satım platformuna ilişkin açıklama yapıldı.

YASA DIŞI FAALİYETLER TESPİT EDİLDİ

Açıklamada FTX ile bağlantısı olan kişi ve kurumların bankalar, elektronik para kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve benzer yükümlüler nezdindeki hesaplarına yapılan işlemlerin, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un ilgili maddesi kapsamında askıya alındığı hatırlatıldı.

MASAK'TAN yapılan inceleme şöyle:

"Başkanlığımızca, FTX.com'un ülkemizde ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişileri doğrudan veya dolaylı olarak kontrolü altına bulunduran Samuel Benjamin Bankman-Frıed adlı şahıs başta olmak üzere diğer başkaca kişiler hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda yer alan çeşitli öncül suçlar ve 282'nci maddesinde yer alan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan soruşturma başlatılması ve şüpheli mal varlıklarına, 5549 sayılı Kanunun 17'nci maddesi kapsamında el koyulması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunulmuştur. Anılan başvurumuz neticesinde, şüpheliler hakkında adli soruşturma açılmış ve şüphelilerin mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulanmıştır."

NELER YAŞANMIŞTI?

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan FTX bir süredir likitide sorunu yaşıyordu. FTX'in CEO'su Sam Bankman-Fried, nakit enjeksiyonu için birçok platforma başvurmuş, fakat platformun ihtiyacını karşılayamamıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından SEC ve CFTC de olan birçok kurum FTX'e soruşturma başlatmış ve Şirketin CEO'su bir günde 14,6 milyar dolar kaybetmişti. Bu olayın ardından şirketten istifa eden CEO Bankman-Fried'ın banka hesaplarına el konulmuştu.

YORUMLAR
500

Kripto Para, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İflasını ilan eden kripto para borsası FTX'in Türkiye'deki mal varlıklarına el kondu - Son Dakika


Son Dakika
20:36 Almanya'yı yıkan Takuma Asano, Süper Lig yolcusu! Kış transfer döneminde imza için İstanbul'a gelecek
20:33 İflasını ilan eden kripto para borsası FTX'in Türkiye'deki mal varlıklarına el kondu
20:13 Mardin'de ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu adam, asansör boşluğunda bulundu
19:54 Her şey yenilgi sonrası ortaya çıktı! Messi, Suudi Arabistan ile ticari anlaşmaya imza atmış
19:46 Türkiye, Küba ile olan ticaret hacmini 200 milyon dolara çıkarıyor
19:41 Tekirdağ'da korku filmlerini aratmayan görüntü! Binlerce karga gökyüzünü işgal etti
19:24 İstanbul'da bastıran sağanak yağış sonrası trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk, yüzde 90'a ulaştı
19:23 Cinsiyet değiştirip "Meli Bendeli" adını kullanan Ahmet Melih Yılmaz'ın asansör pozu sosyal medyayı salladı! Görenler tanımakta güçlük çekti
19:14 Zihinsel engelli kızının 137 gündür kayıp olduğunu söyleyen annenin anlattıkları yürek dağladı: Evden her kaçtığında hamile dönüyor, 4 çocuğu var
19:09 Rakibinin yanından dalga geçerek koşan Alman futbolcu Rüdiger, Japonya'nın 20 dakika içinde gelen golleriyle yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2022 21:06:46. #1.12#
SON DAKİKA: İflasını ilan eden kripto para borsası FTX'in Türkiye'deki mal varlıklarına el kondu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement