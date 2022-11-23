İflasını ilan eden kripto para borsası FTX'in Türkiye'deki mal varlıklarına el kondu

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Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) internet sitesinden, FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren kripto varlık alım satım platformuna ilişkin açıklama yapıldı.

YASA DIŞI FAALİYETLER TESPİT EDİLDİ

Açıklamada FTX ile bağlantısı olan kişi ve kurumların bankalar, elektronik para kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve benzer yükümlüler nezdindeki hesaplarına yapılan işlemlerin, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un ilgili maddesi kapsamında askıya alındığı hatırlatıldı.

MASAK'TAN yapılan inceleme şöyle:

"Başkanlığımızca, FTX.com'un ülkemizde ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişileri doğrudan veya dolaylı olarak kontrolü altına bulunduran Samuel Benjamin Bankman-Frıed adlı şahıs başta olmak üzere diğer başkaca kişiler hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda yer alan çeşitli öncül suçlar ve 282'nci maddesinde yer alan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan soruşturma başlatılması ve şüpheli mal varlıklarına, 5549 sayılı Kanunun 17'nci maddesi kapsamında el koyulması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunulmuştur. Anılan başvurumuz neticesinde, şüpheliler hakkında adli soruşturma açılmış ve şüphelilerin mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulanmıştır."

NELER YAŞANMIŞTI?

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan FTX bir süredir likitide sorunu yaşıyordu. FTX'in CEO'su Sam Bankman-Fried, nakit enjeksiyonu için birçok platforma başvurmuş, fakat platformun ihtiyacını karşılayamamıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından SEC ve CFTC de olan birçok kurum FTX'e soruşturma başlatmış ve Şirketin CEO'su bir günde 14,6 milyar dolar kaybetmişti. Bu olayın ardından şirketten istifa eden CEO Bankman-Fried'ın banka hesaplarına el konulmuştu.