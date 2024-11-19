MASKİ'nin 2025-2029 Stratejik Planı Tanıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

MASKİ'nin 2025-2029 Stratejik Planı Tanıtıldı

MASKİ\'nin 2025-2029 Stratejik Planı Tanıtıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü, 2025-2029 Stratejik Planı'nı Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tanıttı. Genel Müdür Talat Postacı, planın Manisa'nın geleceğini düşünerek hazırlandığını vurguladı.

19.11.2024 10:50  Güncelleme: 10:52
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MASKİ Genel Müdürlüğünün önümüzdeki beş yıla yönelik hedeflerini belirleyecek 2025-2029 Stratejik Planı, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki komisyon üyelerine anlatıldı.

MASKİ Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2025-2029 Stratejik Planı tamamlandı. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıyla MASKİ'nin misyon ve vizyonunu ortaya koyacak stratejik plan hakkında bilgi aldı. Toplantıya, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Genel Müdür Yardımcısı Özgür Avşar, Daire Başkanları ve Meclis üyeleri katıldı.

"Manisa'nın geleceğini düşünen bir plan hazırlandı"

Meclis komisyon üyelerine yönelik sunum öncesinde konuşan MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, 2025-2029 Stratejik planının Manisa'nın geleceğini düşünerek hazırlandığını belirtti. Postacı, "Stratejik planımızı hazırlarken, Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'in Manisa halkına ve Manisa'ya yönelik vaatleri, Manisa'mızın mevcut altyapısı ve yaşanan olumsuzlukları dikkate aldık. MASKİ'nin mevcut durumu ve kapasitesi, vatandaşlarımız ve paydaşlarımızın talep ve beklentileri, Tarım, Sanayi ve Turizm Şehri Manisa vizyonuna yönelik projeler doğrultusunda değerlendirmeler yaptığımız bir plan hazırlandı" dedi.

"Yürüyen değil koşan bir MASKİ planı hazırladık"

Hazırlanan 2025-2029 Stratejik Planının çok kapsamlı olduğunun da altını çizen Genel Müdür Talat Postacı, "Kurumsal gelişim ve değişimi hedefleyerek, yürüyen değil, koşan bir MASKİ'yi kapsayan plan hazırladık. Bu kapsamda halkla bütünleşmiş, hizmet odaklı, 7/24 çalışan, Manisa'nın doğal kaynaklarını koruyan, Manisa'nın geleceğini düşünen, Manisa halkının sağlık ve refahına katkı sağlayan, hedef ve amacı doğrultusunda, yoğun ve kapsamlı bir çalışma temposu sonucunda 2025-2029 yıllarını kapsayan stratejik plana imza attık. Manisa'mız için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

MASKİ'nin gelecekteki çalışmalarını anlatacak plan

Yapılan konuşmaların ardından MASKİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Ahmet Acar, MASKİ'nin 2025-2029 Stratejik Planı hakkında komisyon üyelerine bir sunum yaptı. Yapılan sunumda, MASKİ'nin çalışmaları ve hedefleri anlatıldı. MASKİ'nin 2024 yılı 2. Olağan Genel Kurulu 2. Birleşiminde görüşülecek olan 2025-2029 Stratejik Planı, MASKİ'nin gelecekteki çalışmalarını yönlendirecek ve şehir için önemli adımlar atılmasını sağlayacak. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Belediye, Politika, Ekonomi, manisa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MASKİ'nin 2025-2029 Stratejik Planı Tanıtıldı - Son Dakika

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