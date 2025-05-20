Mastercard ve EBRD'den Fintek Hızlandırıcı Programı - Son Dakika
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Ekonomi

Mastercard ve EBRD'den Fintek Hızlandırıcı Programı

Mastercard ve EBRD\'den Fintek Hızlandırıcı Programı

Mastercard Lighthouse Türkiye, EBRD ile ortak hızlandırıcı program başlattı, fintekleri destekleyecek.

20.05.2025 14:02
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Fintek girişimlerini uluslararası standartlara ulaştırmayı amaçlayan hızlandırıcı program Mastercard Lighthouse Türkiye, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) Star Venture programıyla ortaklık kurdu.

Mastercard'tan yapılan açıklamaya göre, EBRD Star Venture Programı ve Mastercard Lighthouse Türkiye Startup Hızlandırma Programı, yerel finteklerin pazar stratejilerini, ortaklıklarını ve ölçeklenebilirliklerini geliştirmek için güçlerini birleştirdi.

Mastercard tarafından Lighthouse Türkiye Hızlandırma Programı'na katılmak üzere ön listeye alınan 6 fintek, EBRD'nin danışmanlık, ağ oluşturma ve önemli etkinliklerde yer alma imkanı sunan Star Venture programına devam edecek. Buna ek olarak, girişimler EBRD programında 24 aya kadar destek almaya hak kazanacak.

2024'te başlatılan Mastercard Lighthouse Startup Hızlandırma Programı, Mastercard'ın en iyi mentörleri ve uzmanlarından rehberlik sağlayarak her grupta 6 fintekin daha hızlı büyümesini sağlayacak. Katılımcılar ayrıca eğitim, operasyonel destek, Mastercard'ın ortaklarıyla bağlantılar ve yatırımcılara ve finansman fırsatlarına daha kolay erişim elde edecek.

EBRD Star Venture Programı, 26 pazarda yüksek potansiyelli girişimleri belirlemek ve ölçeklendirmek amacıyla 2019'da başlatıldı. Star Venture, yüksek büyüme potansiyeline sahip girişimlere danışmanlık desteği, mentörlük, hibe sermayeye erişim ve yerel ve uluslararası ekosistemlerle bağlantılar sağlıyor. Ayrıca, girişimcilik ekosistemini güçlendirmek için yerel hızlandırıcılarla yakın işbirliği içinde çalışıyor.

"Lighthouse programı EBRD'nin desteğiyle daha da güçleniyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Mastercard Doğu Avrupa Bölge Başkanı Yasemin Bedir, EBRD ile ortak başlattıkları hızlandırma programının kendileri için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Bedir, ortaklıklarının Türk fintek girişimleri için kaynaklara, mentorluğa ve ağ oluşturma fırsatlarına erişim imkanı sağlayacağını vurgulayarak, "Bu yeni işbirliğinden dolayı son derece heyecanlıyız. Bu işbirliğinin, girişimlerin daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlayacağına, inovasyonu teşvik edeceğine ve canlı girişimcilik ekosistemlerinin oluşturulmasına katkıda bulunacağına inanıyoruz. Lighthouse programı EBRD'nin desteğiyle daha da güçleniyor." ifadelerini kullandı.

EBRD Direktörü Paolo Monaco da Türkiye'de Mastercard ile ortak bir hızlandırma programı için bir araya gelmekten, yüksek potansiyelli girişimleri desteklemek ve bu girişimlerin uzun vadeli etki için yatırım yapılabilir girişimlere dönüşmesine yardımcı olmak üzere güç birliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını aktardı.

Kaynak: AA

Mastercard, Türkiye, Ekonomi, Finans, Fintek, Star, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mastercard ve EBRD'den Fintek Hızlandırıcı Programı - Son Dakika

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