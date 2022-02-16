Üye Girişi
Matlı, Türkiye'nin protein ihtiyacını karşılayan gıda grubu olma hedefine hızla yürüyor - Son Dakika

Matlı, Türkiye'nin protein ihtiyacını karşılayan gıda grubu olma hedefine hızla yürüyor

16.02.2022 19:11
Matlı, Türkiye'nin protein ihtiyacını karşılayan gıda grubu olma hedefine hızla yürüyor

Matlı, Yörsan'ı da bünyesine katarak, tarım ve hayvancılık sektöründeki tedarik zincirinin tüm halkalarında yer almış olacak.

Matlı, Yörsan'ı da bünyesine katarak, tarım ve hayvancılık sektöründeki tedarik zincirinin tüm halkalarında yer almış olacak. Bu yatırımla Matlı, Türkiye'nin protein ihtiyacını karşılayan gıda grubu olma hedefine hızla yürüyor.

Türkiye'nin tarımdaki geleceğini yeni yatırımı ile daha ileri seviyelere taşımayı hedefleyen Matlı Grubu, özellikle bölgesel bazda katma değer katacak. Hem bölge ekonomisine hem de daha büyük çerçeveden bakıldığında Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen Matlı, yeni yatırımı ile alternatif iş modelleri de oluşturmayı hedefliyor. Yeni tesis, teknik alt yapısı ile 120 bin metrekare arsa üzerinde 60 bin metrekare kapalı üretim alanına sahip, 6 adet süt kabul noktası ile saatte 120 ton çiğ sütü üretim hattına alabilmektedir. Günlük bin 200 ton çiğ süt işleme kapasitesine sahip olan tesise ilave olarak süt tozu üretim tesisi de kurarak alınacak süt miktarının iki katına çıkması hedeflenmektedir. - BURSA

YORUMLAR
500

Türkiye, Yörsan, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Matlı, Türkiye'nin protein ihtiyacını karşılayan gıda grubu olma hedefine hızla yürüyor - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
19:11 Antalya'da oltaya 100 kilogram ağırlığında dev köpek balığı takıldı: Allah'ım bu ne ya, jaws
19:09 Enes Ünal, Avrupa'yı mest etti! Milli futbolcumuz, Lewandowski'yi takip ediyor
18:38 Rumeli türkülerinin sevilen ismi Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı
18:37 16 yaşındaki Sıla'yı böyle katletti! İnternette tanıştılar, nişanlandığını duyunca cinnet getirdi
18:35 Sudan tasarruf etmek için iç çamaşırı giymeyi bıraktı! Sporcu kadın, sözleriyle gündem oldu
18:03 Çinli bilim insanlarından şaşırtan gelişme:160 milyon yıllık dünyanın en eski çiçek tomurcuğu fosili bulundu
18:01 Rıdvan Dilmen'in programı neden ekranlarda yok? Görüştüğü yeni kanal çok şaşırtacak
17:53 Savaşın ayak sesleri Abramovich'in servetini sıfırladı! Bir günde buhar olan para şaşkınlık yarattı
17:45 Kurtlar Vadisi dizisi 19 yıl sonra sosyal medyada gündem oldu! HD olarak yeniden yayınlanınca trendlere girdi
17:39 Destici'den Seçim Yasası çıkışı: Ben yüzde 7 maddesine oy vermem
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 19:17:29. #1.13#
SON DAKİKA: Matlı, Türkiye'nin protein ihtiyacını karşılayan gıda grubu olma hedefine hızla yürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement