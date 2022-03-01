MATSO Başkanı Güngör: "Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan gelişmeler kaygı verici" - Son Dakika
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MATSO Başkanı Güngör: "Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan gelişmeler kaygı verici"

01.03.2022 23:07
MATSO Başkanı Güngör: "Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan gelişmeler kaygı verici"

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaştaki gelişmelerin kaygı verici olduğunu söyledi.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaştaki gelişmelerin kaygı verici olduğunu söyledi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Güngör, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaştaki gelişmelerin kaygı verici olduğunu belirterek, sonuçlarının Türk turizmini olumsuz etkileme ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi. Güngör, "Acilen alternatif pazar seçenekleri oluşturulmaması durumunda zor bir turizm sezonu bizi bekliyor" dedi. Rusya ve Ukrayna'nın Türkiye turizminde oldukça önemli bir konuma sahip olduğunun altının çizen Başkan Güngör, "Hem Rusya hem de Ukrayna pazarında oluşacak rezervasyon iptallerinin oluşturacağı boşluğu kapatacak başka pazarlara ve seçeneklere yönelmeliyiz. Aksi bir durumda turizm sezonu için yeni bir ekonomik kriz ile karşı karşıya kalabiliriz" diye konuştu.

"Turizm pastasındaki büyük dilim Ruslar ve Ukraynalılardan oluşuyor"

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör turizmde Rus ve Ukraynalıların payından bahsederek, "Geçtiğimiz sezon ülkemizi ziyaret eden turistler arasında Ruslar birinci sırayı alıyor. Yaklaşık 4,7 milyon Rus turist ağırladık. Bunun yanı sıra 2 milyon civarında da Ukraynalı turist ülkemizi ziyaret etti. Bu kadar yüksek rakamlardan oluşan Rusya ve Ukrayna pazarının yerine yeni pazarlar bulamazsak oluşacak açığın oluşturacağı ekonomik sıkıntı turizmi etkilediği gibi diğer sektörlere de domino etkisi yapacaktır. Turizmde yaşanan ekonomik bir olumsuzluk diğer sektörleri de doğrudan etkileyeceğini düşündüğümüz zaman yaşanan gelişmeler oldukça kaygı verici bir hal alıyor. Rusya ve Ukrayna arasında yapılan müzakerelerden olumlu bir sonuç çıkmasını ve durumun normalleşmesini umut ediyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

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Ukrayna, Turizm, Savaş, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi MATSO Başkanı Güngör: 'Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan gelişmeler kaygı verici' - Son Dakika


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