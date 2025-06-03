Mayıs Ayında Enflasyon Artışı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,53 arttı, yıllık enflasyon yüzde 35,41 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyatları mayıs ayında yüzde 1,53 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 35,41 oldu.

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