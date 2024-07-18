Mayıs Sonu İtibarıyla Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borcu Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Mayıs Sonu İtibarıyla Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borcu Arttı

Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, 2023 yıl sonuna göre yüzde 3,6 oranında artarak 182,5 milyar ABD doları seviyesine ulaştı. Bankaların kısa vadeli dış borç stoku yüzde 11,6 artarken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,1 arttı. Özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 3,4 artarken, kamu sektörünün kısa vadeli borcu yüzde 13,7 arttı. Kısa vadeli dış borcun döviz kompozisyonu ise yüzde 49,5 ABD doları, yüzde 21,8 Euro, yüzde 13,5 TL ve yüzde 15,2 diğer döviz cinslerinden oluştu.

18.07.2024 10:38
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Mayıs sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2023 yıl sonuna göre yüzde 3,6 oranında artışla 182,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Mayıs ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, Mayıs sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2023 yıl sonuna göre yüzde 3,6 oranında artışla 182,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 11,6 oranında artarak 76,4 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,1 oranında artarak 61,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2023 yıl sonuna göre yüzde 32,5 oranında artarak 16,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 6,8 oranında azalarak 18,6 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 0,9 oranında azalışla 20,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 35,6 oranında artışla 20,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 0,4 oranında artarak 54,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2023 yıl sonuna göre yüzde 13,7 oranında artarak 39,2 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 3,4 oranında artarak 98,6 milyar ABD doları oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 4,9 oranında artarak 100,2 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 1,4 oranında azalarak 77,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. 2023 yıl sonunda 1,7 milyar ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2024 Mayıs sonu itibarıyla 4,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 225 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

2024 Mayıs sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 49,5'i ABD doları, yüzde 21,8'i Euro, yüzde 13,5'i TL ve yüzde 15,2'si diğer döviz cinslerinden oluştu.

2024 Mayıs sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 235,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 22,4 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 22,2, Merkez Bankası'nın yüzde 19,0, özel sektörün ise yüzde 58,8 oranında paya sahip olduğu gözlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye, Banka, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mayıs Sonu İtibarıyla Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borcu Arttı - Son Dakika

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