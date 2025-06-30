Mayıs'ta İhracat Artışta

Türkiye'nin ihracatı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak 24 milyar 817 milyon dolar, ithalatı yüzde 2,7 artışla 31 milyar 462 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,6 yükselişle 24 milyar 817 milyon dolar, ithalat da yüzde 2,7 artışla 31 milyar 462 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak 6 milyar 645 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Mayıs 2024'te yüzde 78,9 iken geçen ay da değişmedi.

Ocak-mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 12,7 arttı

Ocak-mayıs döneminde ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artışla 110 milyar 904 milyon dolar, ithalat yüzde 5,8 yükselişle 152 milyar 160 milyon dolar oldu.

Ocak-mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 12,7 artışla 41 milyar 257 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Mayıs 2024 döneminde yüzde 74,5 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 72,9'a geriledi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, mayısta yüzde 5 artarak 22 milyar 87 milyon dolardan 23 milyar 197 milyon dolara çıktı. Mayısta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 4,3 artarak 24 milyar 51 milyon dolardan 25 milyar 90 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, mayısta 1 milyar 893 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 4,7 artarak 48 milyar 287 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 92,5 olarak kayıtlara geçti.

(Sürecek)