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Ekonomi

MBIR Reaktöründe Montaj Başladı

RIAR, MBIR reaktörünün ısı giderim ve yakıt işleme sistemlerinin montajına başladı.

25.12.2024 13:20
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Rosatom'a bağlı Devlet Bilim Merkezi Nükleer Reaktörler Araştırma Enstitüsü (RIAR) AŞ sahasında yer alan MBIR (çok amaçlı hızlı araştırma reaktörü) için birincil ısı giderim devresi ve yakıt işleme sistemlerinin mekanik ekipmanlarının montajına başlandı.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, MBIR'ın inşası, Rusya'nın önümüzdeki yarım yüzyıl boyunca yenilikçi nükleer reaktör teknolojisi geliştirme alanındaki liderliğini güvence altına alacak.

Söz konusu adım, Rusya'nın en büyük dördüncü nesil çok amaçlı hızlı araştırma reaktörünün inşasında önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor. Proje, Rusya'daki nükleer bilim, mühendislik ve teknolojiyi geliştirme programının bir parçası olarak yürütülüyor.

Tasarım spesifikasyonlarına uygun olarak, yeni bir yakıt tamburunun içine her biri 38 ton ağırlığında, 9 metre yüksekliğinde ve 2,5 metre çapında olan iki ara ısı değiştirici kuruldu.

Ekipman, metre başına maksimum 1 milimetrelik sapma ile destek halkalarına sabitlendi. Ayrıca, 16 ton ağırlığındaki taze ve harcanmış yakıt için kullanılan tanklar belirlenen konumlarına yerleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen RIAR AŞ İnşaat Halindeki Tesislerden Sorumlu Müdür Yardımcısı Sergey Kiverov, yeni yakıt tamburunun yakıt gruplarını reaktör çekirdeğine yüklemeden önce inert gaz atmosferinde ön ısıtma işlemi için tasarlandığını belirterek, "Kullanılmış yakıt tamburu ise reaktörden çıkarılan harcanmış yakıt gruplarını reaktif olmayan bir ortamda soğutuyor. Bu tamburlar, birleşik kurulum ekipmanlarının bir parçası. MBIR nükleer araştırma reaktöründe bu ekipmanların kurulumu ile yaklaşık 100 metrekarelik merkezi salon zeminine beton dökme işlemi gerçekleştirilebilir ve +11.900 metre yükseklikte ekipman kurulumu başlatılabilir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan MBIR reaktör ünitesinde, reaktör çekirdeğinin bulunduğu çanak şeklindeki sepeti yeniden açılarak montaj işlemine başlandı. Şu anda, bir sepeti de içeren destek çerçevesi merkezi salonda +13.200 metre yükseklikte kurulu durumda. Ayrıca, çekirdek tutucu olarak bilinen çekirdek muhafaza cihazının kaynak işlemleri devam ediyor.

Şirketin inşaat sahasındaki çalışmalar, bu büyük ölçekli projenin takvimine uygun şekilde planlandığı gibi ilerliyor.

RIAR, dünyanın en büyük araştırma merkezlerinden biri olmakla beraber deneysel reaktör ve reaktör sonrası çalışmalar için yüksek teknolojiye dayalı hizmetler sunuyor ve reaktör malzeme bilimi ile kapalı nükleer yakıt döngüsü sorunlarının çözümünde deneysel altyapıya sahip bulunuyor. Şirket, ayrıca, tıbbi, endüstriyel ve özel uygulamalar için çeşitli radyoizotop bazlı ürünler sağlayan bir lider radyoizotop üretim tesisi olma niteliğini taşıyor.

Şirketin sahasında inşa edilen MBIR reaktörü, Rusya'nın nükleer endüstrisinin deneysel altyapısını geliştirmek için önemli bir uzun vadeli proje niteliğinde. Bu proje, Rusya'nın yenilikçi reaktör teknolojileri geliştirme alanındaki liderliğini önümüzdeki 50 yıl boyunca güvence altına almayı hedefliyor ve "Rusya'da Nükleer Enerji Kullanımında Ekipman, Teknoloji ve Bilimsel Araştırmaların Geliştirilmesi" programının bir parçası olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MBIR Reaktöründe Montaj Başladı - Son Dakika

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