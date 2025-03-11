McDonald's Türkiye, Great Place to Work Sertifikası Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

McDonald's Türkiye, Great Place to Work Sertifikası Aldı

McDonald\'s Türkiye, Great Place to Work Sertifikası Aldı

McDonald's Türkiye, çalışan memnuniyeti için 'Great Place to Work' sertifikasını kazandı.

11.03.2025 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

McDonald's Türkiye, çalışan memnuniyeti ve kurum kültürü alanında "Great Place to Work" sertifikasını almaya hak kazandı. Konuyu değerlendiren McDonald's Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Tuğçe Altınsoy, "Çalışanlarımızın mutluluğu ve gelişimi, kurum kültürümüzün tam kalbinde yer alıyor. Kazandığımız sertifika, güven temelli ve sürekli gelişime dayalı yapımızı bir kez daha tescillemiş oldu. Samimi, eşitlikçi ve kapsayıcı yönetim yaklaşımımız hem çalışan memnuniyetine hem de iş sonuçlarımıza olumlu yansıyor" dedi.

McDonald's Türkiye, Great Place to Work Türkiye tarafından verilen "Great Place to Work" sertifikasını almaya hak kazandı. Çalışan deneyimleriyle şekillenen ve küresel standartlarda yapılan değerlendirmeler sonucunda verilen sertifika, McDonald's Türkiye'nin çalışan mutluluğu, iş yerindeki eşitlikçi ve güven ortamı alanlarındaki başarısını ortaya koydu.

McDonald's Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Tuğçe Altınsoy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çalışanlarımızın kariyer gelişimi ve mutluluğu kurum kültürümüzün kalbinde yer alıyor. Kazandığımız sertifika, güven temelli ve sürekli gelişime dayalı yapımızı bir kez daha tescillemiş oldu. Hızla büyüyen yapımız içinde tüm çalışanlarımıza eşit fırsatlar sunmaya, şeffaf ve açık iletişimi iş yapış şeklimizin temeli haline getirmeye önem veriyoruz. Sahip olduğumuz bu kültür, iş tatminini ve güven duygusunu daha da artırıyor" ifadelerini kullandı.

"Çalışan memnuniyeti takım ruhuyla arttı"

McDonald's Türkiye'de kademesi ne olursa olsun herkesin işe başladığında ilk bir hafta boyunca restoranda eğitim aldığını anlatan Altınsoy, bu sayede güçlü bir takım ruhu oluşturduklarını ifade etti. Takım ruhunun ve sürekli gelişim imkanlarının çalışan memnuniyetini artırdığını belirten Altınsoy, "Çalışanlarımız bizim en önemli değerimiz. Sürekli gelişim fırsatı için kurduğumuz McDonald's Türkiye Eğitim Akademisi'nde operasyondan yöneticiliğe kadar uzanan her kademe için çalışanlarımıza farklı eğitim imkanları sunuyoruz" dedi.

Kadın çalışan oranında sektör ortalamasını aşan başarı

McDonald's Türkiye'nin çalışan odaklı yaklaşımı, kadın istihdamındaki performansıyla da dikkat çekiyor. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) araştırmasına göre, yiyecek ve içecek sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 38,6 iken McDonald's Türkiye, 2024 yılı itibariyle yüzde 48,9 kadın çalışan oranıyla sektör ortalamasının üzerine çıktı. Türkiye genelinde üst ve orta düzey yönetici pozisyonlarındaki kadın oranı yüzde 19,6 iken McDonald's Türkiye'de ise bu oran yüzde 40,3'e ulaştı. Bu başarının önemine değinen Altınsoy, "8 bin çalışana ulaşan şirketimiz, özellikle gençleri ve kadın çalışanları işe almayı önceliklendirerek toplumsal kalkınmayı destekleyen bir yönetim modeli uyguluyor. Bağımsız araştırma raporunun da ortaya koyduğu üzere, McDonald's Türkiye olarak kadın istihdamını artırdıkça şirketimizin büyümesi de hızlanıyor. Bu da, kadın çalışanların ekonomiye katılmasının şirketlerin başarısı üzerindeki etkisine dair önemli bir gösterge" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi McDonald's Türkiye, Great Place to Work Sertifikası Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ece Gürel’in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu Ece Gürel'in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu
Dehşete düşüren görüntü Polisin kafasını ezmeye çalıştı Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
Ankara, SDG ile Suriye’nin anlaşmasına nasıl bakıyor Ankara, SDG ile Suriye'nin anlaşmasına nasıl bakıyor?
SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı
Cenk Tosun’un Fenerbahçe’den ayrılmak için tek şartı var Cenk Tosun'un Fenerbahçe'den ayrılmak için tek şartı var
Filipinler, eski Devlet Başkanı Duterte’yi yakalamak için 7 bin polis görevlendirecek Filipinler, eski Devlet Başkanı Duterte'yi yakalamak için 7 bin polis görevlendirecek
Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabet forma satışına da sıçradı Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabet forma satışına da sıçradı
Okul zilinden rahatsız olan şahıs müdürü boğazından bıçakladı Okul zilinden rahatsız olan şahıs müdürü boğazından bıçakladı
Acun Ilıcalı hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi Acun Ilıcalı hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi
Suriye’deki askeri operasyon sona erdi Ölü sayısı 1500’ü buldu Suriye'deki askeri operasyon sona erdi! Ölü sayısı 1500'ü buldu
Hızlı tren şantiyesinde kaya düştü: Ölü ve yaralılar var Hızlı tren şantiyesinde kaya düştü: Ölü ve yaralılar var
Petrol tankeri, yük gemisi ile çarpıştıktan sonra infilak etti Petrol tankeri, yük gemisi ile çarpıştıktan sonra infilak etti

11:37 Ece Gürel’in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu Ece Gürel'in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu
11:00 Dehşete düşüren görüntü Polisin kafasını ezmeye çalıştı Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
09:17 Ankara, SDG ile Suriye’nin anlaşmasına nasıl bakıyor Ankara, SDG ile Suriye'nin anlaşmasına nasıl bakıyor?
08:38 SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
08:25 Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı
17:26 Cenk Tosun’un Fenerbahçe’den ayrılmak için tek şartı var Cenk Tosun'un Fenerbahçe'den ayrılmak için tek şartı var
17:03 Filipinler, eski Devlet Başkanı Duterte’yi yakalamak için 7 bin polis görevlendirecek Filipinler, eski Devlet Başkanı Duterte'yi yakalamak için 7 bin polis görevlendirecek
16:54 Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabet forma satışına da sıçradı Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabet forma satışına da sıçradı
16:47 Okul zilinden rahatsız olan şahıs müdürü boğazından bıçakladı Okul zilinden rahatsız olan şahıs müdürü boğazından bıçakladı
16:14 Acun Ilıcalı hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi Acun Ilıcalı hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi
16:08 Suriye’deki askeri operasyon sona erdi Ölü sayısı 1500’ü buldu Suriye'deki askeri operasyon sona erdi! Ölü sayısı 1500'ü buldu
16:02 Hızlı tren şantiyesinde kaya düştü: Ölü ve yaralılar var Hızlı tren şantiyesinde kaya düştü: Ölü ve yaralılar var
16:01 Petrol tankeri, yük gemisi ile çarpıştıktan sonra infilak etti Petrol tankeri, yük gemisi ile çarpıştıktan sonra infilak etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 12:23:25. #7.12#
SON DAKİKA: McDonald's Türkiye, Great Place to Work Sertifikası Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.