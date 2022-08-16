YouTube'da tarihin en büyük dolandırıcılık olayı! Sahte belgelerle 23 milyon kazandı - Son Dakika
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YouTube'da tarihin en büyük dolandırıcılık olayı! Sahte belgelerle 23 milyon kazandı

16.08.2022 13:56

Dünyaca ünlü video paylaşım platformu YouTube'daki 50 binden fazla müziğin kendisine ait olduğunu iddia eden MediaMuv adlı medya şirketinin sahte belgelerle 23 milyon dolarlık kazanç sağladığı ortaya çıktı. Bu vurgunun YouTube'da bu zamana kadarki en büyük dolandırıcılık olduğu ifade ediliyor.

Medina Teran ve Webster Batista tarafından kurulan MediaMuv adlı medya şirketi, YouTube'da çeşitli Latin müzik şarkılarının ve bestelerinin haklarına sahip olduklarını iddia ederek haksız kazanç sağlamakla suçlanıyor. Şirket, 2017'den bu yana toplamda 50 binden fazla telif hakkına sahip olduğunu iddia ederek yaklaşık 23 milyon dolarlık gelir sağlamış.

SAHTE BELGE OLUŞTURMUŞLAR

Bu telif haklarını talep etmesi ve YouTube'un Content ID sistemi aracılığıyla telif ücretlerini toplaması için, MediaMuv'un YouTube'un CMS ve Content ID araçlarına erişimi olan ve sanatçıların dijital telif haklarını yönetmesine yardımcı olan bir üçüncü taraf şirket olan AdRev ile ortak olması gerekiyordu. MediaMuv'un şarkıların kendilerine ait olduğunu kanıtlamak için sahte belge oluşturduğu ve AdRev'e bu evrakları gönderdiği belirtiliyor. AdRev, MediaMuv'un telif ücreti toplamasına yardımcı olmakla kalmadı, aynı zamanda Terana ve Batista'ya YouTube'un CMS'sine doğrudan erişim sağlayarak telif haklarını kendi başlarına talep edebilmelerini sağladı.

YouTube'da tarihin en büyük dolandırıcılık olayı! Sahte belgelerle 23 milyon kazandı

SOYGUN SORUŞTURMA SONUCU ORTAYA ÇIKTI

Teran ve Batista'nın dört yıllık telif hakkı soygunu, IRS'den gelen bir soruşturmanın ardından geçen yılın sonlarında ortaya çıktı. İkili toplamda 30 komplo, elektronik dolandırıcılık, kara para aklama ve ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı suçlamalarıyla yargılanıyor.

23 MİLYON DOLARLIK VURGUN

Duruşması Kasım'da olna Teran suçsuz olduğunu savunuyor. Öte yandan Batista ise soruşturma hakkında iş birliğine gitti. Sonuç olarak, Batista, planlarını nasıl uyguladıklarının detaylarını yetkililerle paylaştı. Duruşmanın sonucu merakla beklenirken, dolandırıcılığın boyutunun ise 23 milyon dolara ulaştığı belirtiliyor.

SON DÖNEMDE YAYGIN HALE GELDİ

Birçok içerik oluşturucusunun bunun gibi benzer olaylar yaşadığı ifade ediliyor. YouTube'un içerik oluşturuculara yardımcı olmayı amaçlayan Content ID sistemi, kendilerine ait olmayan içerikten para kazanmak için kötü niyetli kişiler tarafından çokça kullanılır hale geldi. Bunun en güzel örneği ise MediaMuv'un 23 milyon dolarlık telif dolandırıcılığı oldu.

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Kaynak: Shiftdelete

Youtube, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi YouTube'da tarihin en büyük dolandırıcılık olayı! Sahte belgelerle 23 milyon kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: YouTube'da tarihin en büyük dolandırıcılık olayı! Sahte belgelerle 23 milyon kazandı - Son Dakika
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