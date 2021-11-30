Mehmet Yağız "cNed" İpek, dünya şampiyonu olmak için mücadele edecek

Espor arenasında Türkiye'nin en başarılı isimlerinden Red Bull sporcusu Mehmet Yağız "cNed" İpek, 2021'in en önemli turnuvasına çıkıyor.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Valorant oyununda sezon boyunca bölgesel Challengers ve uluslararası Masters turnuvalarında yeterli puanları toplayan 16 takım, şimdi de "tarihin ilk Valorant Dünya Şampiyonu" unvanını almak için Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen turnuvada mücadele verecek.

En iyi Valorant oyuncularından biri olarak gösterilen cNed, 1-12 Aralık'ta düzenlenecek Valorant Champions turnuvasında, takımı Acend'le dünya şampiyonu olmak için mücadele edecek.

80 oyuncu arasındaki tek Türk esporcu

Mehmet Yağız "cNed" İpek, 80 oyuncunun yer aldığı dev turnuvada tek Türk esporcu olarak "Valorant dünya şampiyonu" unvanını almak için yeteneklerini sergileyecek.

Şampiyon olan takım, 12 Aralık günü hem büyük ödülün sahibi olacak hem de Champions kupasını kaldıracak. Toplam 1 milyon dolarlık ödül havuzu olan turnuvada kendisini gösterecek olan cNed, yaptığı değerlendirmede, "Bir yıl boyunca verdiğimiz emeğin karşılığını bu turnuvada almak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Destekleyen herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.