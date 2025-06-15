Mekanova'dan Maha ile Güçlü İşbirliği - Son Dakika
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Ekonomi

Mekanova'dan Maha ile Güçlü İşbirliği

15.06.2025 09:58
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Mekanova, Maha ile işbirliği sayesinde sektörde yedek parça sürekliliği sağlıyor. Automechanika 2025'te yer aldı.

Mekanova Genel Müdür Yardımcısı Ali Bilgin, araç test ve kaldırma teknolojileri üreticisi Maha markasıyla işbirliklerine değinerek, "Piyasada artık üretimi olmayan ürünlere bile uzun süre yedek parça sağlayabilme kapasitesine sahip. Bu da bizim için sürekliliği sağlıyor." dedi.

Türkiye genelinde genişleyen servis ağıyla birlikte kalibrasyon, periyodik muayene, bakım-onarım, yedek parça temini ve endüstriyel ekipman yönetimi gibi alanlarda kapsamlı ve profesyonel hizmetler sağlayan Mekanova, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen otomotiv satış sonrası endüstrisinin bölgedeki en kapsamlı fuarlarından Automechanika Istanbul 2025'te yer aldı.

Araç servis ve muayene ekipmanları alanında Alman araç test ve kaldırma teknolojileri üreticisi Maha ile işbirliği halinde olan Mekanova, aynı zamanda Maha'nın Türkiye'deki ana distribütörlüğünü yürütüyor.

Ürün portföyünde fren test cihazları, kaldırma ekipmanları, performans ölçüm cihazları ve emisyon ölçüm cihazları gibi Maha'nın geniş ürün yelpazesi bulunan Mekanova, alanında uzman ve tecrübeli çalışanlarıyla, ulusal ve uluslararası standartlara uygun hizmetler sunuyor.

Fuar kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Mekanova Genel Müdür Yardımcısı Bilgin, Mekanova'nın 2016'dan itibaren otomotiv sektöründe faaliyet gösteren, ürün satışı ve satış sonrası faaliyetler konusunda profesyonel hizmet veren, teknik hizmet firması olduğunu belirtti.

Maha ile işbirliklerine değinen Bilgin, 20 yıldır araç muayene istasyonlarında Maha ürünlerinin hem satış sonrası hizmetlerini hem de gerekli servis bakımlarını gerçekleştirdiklerini aktararak, "Geçen seneden itibaren belki geç kalmış bir birliktelikle resmi olarak işbirliğimize başladık. Piyasada artık üretimi olmayan ürünlere bile uzun süre yedek parça sağlayabilme kapasitesine sahip. Bu da bizim için sürekliliği sağlıyor. Dolayısıyla Maha'nın kalitesi, çoklu yüksek adetlerdeki günlük kullanımlarda gösterdiği performansı düşündüğümüzde uzun yıllar dayanımla beraber kalitesini çok güzel bir şekilde ön plana çıkardığını düşünüyorum." diye konuştu.

Bilgin, pazara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye'de marka çeşitliliğinin fazla olduğunu, ürün çeşitliliğine bakıldığında da genel olarak benzer ürünler kullanıldığını söyledi.

Bu noktada pazarda en önemli noktalardan bir tanesinin sürdürülebilirlik olduğuna dikkati çeken Bilgin, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada ürün satış konusunda birçok firmamız müşterilerimize, paydaşlarımıza destek olmakla beraber ürün satış sonrası hizmetlerde, yedek parçada, parçanın bakım onarımında Türkiye genelinde bu hizmeti verebilmek konusunda birazcık daha faal bir hale gelebilir diye düşünüyorum. Özellikle yedek parça tedariki konusunda uzayan sürelerin müşterilerimize, ortak paydaşlarımıza negatif olarak yansıdığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu kısımda daha kuvvetli olmak, sektörü kuvvetlendirecektir."

Automechanika fuarının önemine değinerek, distribütörlük anlaşması sonrasında kendilerinin de ilk kez katıldığını aktaran Bilgin, "Beklentimiz hem ürünlerimizi potansiyel müşterilerimize öne çıkan özellikleriyle beraber anlatmak. Diğer taraftan da verdiğimiz hizmetlerin içeriklerinden bahsetmek. Ben fuarın sektöre çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Burada müşterilerimiz ürün, ürün çeşitleri, ürün yapılarına göre, kendi ihtiyaçlarının çözümlerini bulabilirler. Dolayısıyla güzel geri dönüşler bekliyoruz fuardan." ifadelerini kullandı.

Hem ekipman satışı yaptıklarını hem de satış sonrası kendi laboratuvarlarında gerekli kalibrasyon işlemlerini gerçekleştirdiklerini belirten Bilgin, "Sektöre katkımız, bakım onarımını yapabilmek, belli periyotlarda yönetmeliklerle düzenlenen muayene işlemlerini aslında bizzat kendimiz olarak gerçekleştirebilmek. Bu durum, müşterimizin başka hiçbir yere gitmemesini de sağlıyor. Dolayısıyla tek elden çok hızlı bir şekilde çözüme ulaştırabiliyoruz. Bunun içerisine Türkiye'de tek olan mobil araçlarımızı da ekleyecek olursak mobil hizmet sayesinde de bizim amacımız tamamen müşterimizin aslında bir paydaşı olabilmek. Onun bir ortağı olabilmek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ali Bilgin, Teknoloji, Otomobil, istanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mekanova'dan Maha ile Güçlü İşbirliği - Son Dakika

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