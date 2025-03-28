Memur emeklilerine çifte müjde - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Memur emeklilerine çifte müjde

Memur emeklilerine çifte müjde

Memur emeklilerinin aylıkları, bayram ikramiyesi ile birlikte hesaplara yatırıldı. Emekliler, maaşlarını ve bayram ikramiyelerini banka hesaplarından çekebilecekler.

28.03.2025 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, memur emeklilerini sevindiren ödeme haberi geldi. Memur emeklilerinin nisan ayı aylıkları, bayram ikramiyesi ile birlikte hesaplara yatırıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen ödeme süreci kapsamında, milyonlarca memur emeklisi hem aylıklarını hem de 4 bin lira olarak belirlenen bayram ikramiyesini aldı.

Bayram öncesinde yapılan bu ödemeler, emekliler arasında memnuniyetle karşılandı. Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de ödemelerin Ramazan Bayramı öncesinde tamamlanacağı belirtildi.

Bayram İkramiyesi, Ekonomi, Finans, Yaşam, Banka, Memur, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memur emeklilerine çifte müjde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Serkan Bayraktar:
    haberin iki yüzlülük seviyesi nirvana... emeklilerin hepsi zaten maaş ve bayram ikramiyesi alacak.. neyin müjdesi ne müjdesi.. ilk ikramiye ile kurban kesiyordu emekli şimdi sadece 4 bin tlcik 18 0 Yanıtla
  • Engin Yıldız:
    Ya hiç acımadan SGK emeklilerin bayram İkramiyelerini niye eksik yatirdiniz kendinize gelince günler öncesinden onaylarsiniz emeklileri ahi uzerinizde olsun verdiğiniz üç kurus para onada göz diktiniz. Yuhhhhhhh 12 2 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    çakl bu son dakika editörü algıya bak müjde diye verdiği para 2 kg kıyma parası ln 11 0 Yanıtla
  • sus ceo:
    Üç kuruş verilen emekli maaşını ve ikramiyesinin birkaç gün önce verilmesini müjde olarak veriyorsunuz ya, Allah size akıl fikir versin. Emekliyi açlık sınırının altında yaşatan AKP ve MHP ittifakı inşallah İlk seçimde hüsrana uğrayacak. Ülkeyi yönetemiyorsunuz. Bir an önce seçime gidin. Halka yapacağınız tek iyilik bir an önce seçime gidin. Millete yaşattiğınız acılar yeter. 0 0 Yanıtla
  • FETHİ SEMİZ:
    ABİDİK GUBİDİK TİWİS..... 0 0 Yanıtla
  • Vahap Kirkor:
    Memur ve SGK emeklilerin aldığı maaşlar eşit olmalı. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akıllı telefonlarla ilgili yeni düzenleme Haziran ayında yürürlüğe girecek Akıllı telefonlarla ilgili yeni düzenleme! Haziran ayında yürürlüğe girecek
Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
Acun Ilıcalı’dan sitem dolu sözler: Benim için tam bir hayal kırıklığı oldu Acun Ilıcalı'dan sitem dolu sözler: Benim için tam bir hayal kırıklığı oldu
RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
Kaleciler yandı Futbola tam 7 yeni kural geldi Kaleciler yandı! Futbola tam 7 yeni kural geldi
İmamoğlu’nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
Memur emeklilerine çifte müjde Memur emeklilerine çifte müjde
7,7’lik deprem Bangkok’taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti 7,7'lik deprem Bangkok'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti
973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi
Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem

11:18 İmamoğlu’nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
10:42 Memur emeklilerine çifte müjde Memur emeklilerine çifte müjde
10:09 7,7’lik deprem Bangkok’taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti 7,7'lik deprem Bangkok'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti
09:45 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi
09:44 Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem
15:27 Kaleciler yandı Futbola tam 7 yeni kural geldi Kaleciler yandı! Futbola tam 7 yeni kural geldi
15:24 RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
15:23 Acun Ilıcalı’dan sitem dolu sözler: Benim için tam bir hayal kırıklığı oldu Acun Ilıcalı'dan sitem dolu sözler: Benim için tam bir hayal kırıklığı oldu
15:23 Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
15:02 Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
14:58 Akıllı telefonlarla ilgili yeni düzenleme Haziran ayında yürürlüğe girecek Akıllı telefonlarla ilgili yeni düzenleme! Haziran ayında yürürlüğe girecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 11:47:49. #7.12#
SON DAKİKA: Memur emeklilerine çifte müjde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement