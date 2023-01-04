Konu: Memur zammı! Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a zehir zemberek sözler: Evcilik mi oynuyorsun? - Son Dakika
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Konu: Memur zammı! Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a zehir zemberek sözler: Evcilik mi oynuyorsun?

04.01.2023 19:33
Konu: Memur zammı! Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a zehir zemberek sözler: Evcilik mi oynuyorsun?

Memur ve emeklilere dün yüzde 25 oranında zam yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, bugün yaptığı açıklamada yapılan zam oranını yüzde 30'a çıkarıldığını açıkladı. Erdoğan'ın bu açıklamasına Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi. Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Önce %25 zam de, sonra kork %30 de... Sen devlet mi yönetiyorsun, evcilik mi oynuyorsun? dedi.

Dün memur ve memur emeklilerine yüzde 25 zam yapılacağının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yeni müjdeyi verdi.

"MAAŞ ARTIŞINI YÜZDE 30'A ÇIKARABİLECEĞİMİZ İMKANLARI SAĞLADIK"

Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl memur maaşlarında yüzde 87'lik artışa gitmiş, temmuz ayında yüzde 42 zam yapmıştık. Memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 16, SSK ve Bağkur emeklilerinin yüzde 15,4 maaş artışı gerekiyordu. Memurlarımızın ve emeklilerimizin durumunu bildiğimiz için razı olamadık. Bütçe imkanlarını zorlayarak memur ve emekli maaşlarında yüzde 25'lik artışa gitmeyi kararlaştırmıştık. Dün ve bugün çalışmalar sonucunda memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkarabileceğimiz imkanlar sağladık" şeklinde konuştu.

"EVCİLİK Mİ OYNUYORSUN?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları sonrası CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, yapılan zamma yönelik "Önce %25 zam de, sonra kork %30 de... Sen devlet mi yönetiyorsun, evcilik mi oynuyorsun? Asgari ücrete yaptığın zammın aynısını buraya da yapacaksın. Neyi anlamıyorsun sen?" ifadelerini kullandı.

Konu: Memur zammı! Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a zehir zemberek sözler: Evcilik mi oynuyorsun?

DÜN DE ELEŞTİRMİŞTİ

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, dün yaptığı ayrı bir paylaşımda yapılan yüzde 25'lik zammı eleştirmişti. CHP lideri konuyla ilgili "Yüzde 25 gelmiş içlerinden… Siz sadaka mı veriyorsunuz! TÜİK zamanı gelince bunun bedelini ağır ödeyecek. Bu rezil artışın hesabını hepiniz vereceksiniz." demişti.

Konu: Memur zammı! Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a zehir zemberek sözler: Evcilik mi oynuyorsun?
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Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Memur zammı, AK Parti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konu: Memur zammı! Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a zehir zemberek sözler: Evcilik mi oynuyorsun? - Son Dakika


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