Mercedes-Benz Sprinter\'in 29. Yılı

Globalde 30, Türkiye'de 29'uncu yaşını dolduran Sprinter'lerin yüzde 75'ten fazlası sektöre uygun olarak dönüştürülüyor. Model, 2025 itibariyle dünyada 5 milyonuncu aracını teslim ederken Türkiye'de 2025 yılının ikinci yarısı itibariyle 100 bininci adedini teslim etti.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar, 30 yıl önce Sprinter ile büyük panelvan araçlar kategorisinin sembollerinden biri haline gelecek aracı tanıttı. Model o zamandan bugüne, farklı tasarımlara uygunluğu sayesinde, kurye, ekspres ve paket servis sağlayıcıları, lojistik, ticaret ve çevrimiçi market hizmetleri, esnaflar, hizmet sektörü, işletmeler ve polis ve itfaiye gibi kamu hizmetleri ile yolcu taşımacılığı ve karavanlara kadar farkı alanlarda kullanılıyor. eSprinter ile de tüm bu alanlarda artan şekilde karbondioksit (CO2) emisyonu olmadan kullanılarak hafif ticari araçlar sektörünün elektrifikasyonuna katkı sağlıyor.

Yapılan açıklamaya göre, dünya çapında satılan yaklaşık her iki Mercedes-Benz hafif ticari aracından biri olan Sprinter, dört farklı üretim tesisinde üretiliyor. Temel formunda platform aracı ve minibüs olarak sunulan panelvan, üç gövde uzunluğu, arkadan veya dört tekerlekten çekiş, klasik sürücü kabini veya çift kabin, değişken tonajlar ve yükleme alanı yüksekliklerinin yanında karavan gibi özel gövdeler için güç aracı olarak da kullanılarak hedeflenen tüm sektörlere özel çözüm sağlıyor. Dünya genelinde üretilen tüm Sprinter'lerin yaklaşık yüzde 75'i, müşterilerin farklı ihtiyaçlarına daha uygun hale getirilmesi amacıyla üst yapıcılar tarafından dönüştürülüyor. 29 yıldır Türkiye'de segmentinin öncülerinden olan model, panelvanın yanı sıra Türkiye'de Türk mühendisliğiyle minibüs haline çevrilerek Türk tüketicileriyle buluşuyor. Almanya'da sertifikalandırıldıktan sonra pazara çıkan, 4,1 ve 5 ton olarak 2 ağırlık varyantında sunulan Mercedes-Benz Sprinter Minibüs, son verilere göre segmentinde de pazar liderlerinden biri. 130'dan fazla pazarda satılan ve Avrupa'da, azami yüklü ağırlığı 5,5 tona kadar olan modelin beş milyonuncusu da kısa süre içinde teslim edilecek.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar'ın satış payının yüzde 50'den fazlasını Sprinter'in oluşturduğunu söyleyen Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, "Türkiye'de 29'uncu yılını dolduran model portföyümüzün amiral gemisi Sprinter, büyük hafif ticari araçlar minibüs segmentinde pazar lideri. Özellikle müşterilerimizin ve sektörlerin özel ihtiyaçlarına kolaylıkla uyum sağlaması, onu segmentinin öncüsü haline getirdi. Model ile müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde araçlarımızı sektörlere uyarlamak, farklı şekillerde kişiselleştirilebilen araç içi düzenlemeler ve donanımlar sunmak, şirket olarak araçlarımızın tercih edilmesindeki en büyük nedenlerden. Yüksek güvenlik ve konfor özelliklerinin yanı sıra premium algısıyla da yolcu taşımacılığında sürücü ve şirket sahipleri tarafından en çok aranan modelimiz olan Sprinter, orijinal minibüs olarak da en çok tercih edilen aracımız. Dünyada beş milyonuncu Sprinter satılırken biz de bu yıl itibariyle Türkiye'de 100 bininci satışımızı gerçekleştirdik" dedi.

Modelin elektrikli versiyonu eSprinter'i geçen sene Türkiye'de pazara sunarak elektrikli mobilite yönündeki ilk adımlarını da attığını belirten Akdeniz, eSprinter'in birçok sektöre uygun ve kolaylık sağlayan yapısı ile elektrikli dönüşüm çağındaki ihtiyacı karşılamayı hedeflediklerinin altını çizdi. - İSTANBUL