Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyon raporu sunumunda açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyon raporu sunumunda açıklamalarda bulundu

27.07.2023 21:14

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın 3. Enflasyon Raporu sunumunda değerlendirmelerde bulundu. Erkan, Türkiye'ye hizmet etmek için burada olduğunu belirtti.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın 3. Enflasyon Raporu sunumunda değerlendirmelerde bulundu. Bu, Erkan'ın haziranda göreve gelmesinden bu yana düzenlediği ilk basın toplantısı oldu. Sunum sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erkan'a " Türkiye'ye geldikten sonra çarşı, pazara inebildiniz mi?" sorusu yöneltildi.

"BURADA OLMAMIN SEBEBİ HİZMET"

Birinci önceliklerinin enflasyonu düşürmek olduğunu ifade eden Erkan, bu soruya "Burada olmamın sebebi devletimize, milletimize hizmet. Allah bize nasip edebilirse... Bunda da kararlıyız. Spotlar burada epey sıcak" yanıtını verdi.

"ATACAĞIMIZ ADIMLAR ŞEFFAF OLACAKTIR"

Merkez Bankası'nın bağımsız olup olmadığına ilişkin soruya da yanıt veren Erkan, "TCMB tamamıyla bağımsız bir kurumdur. Atacağımız adımlar, veri odaklı ve şeffaf bir şekilde olacaktır. Bunun aksi düşünülemez. Zaten PPK'de bir değişim söz konusu. Attığımız adımlar söz konusu olduğu zaman aksiyonlarımızda bu bellidir" dedi. Erkan bu mesajıyla alınan kararların siyasi otoriteden bağımsız olacağını belirtti.

2 AYDA 900 BAZ PUANLIK ARTIŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönemde faiz politikasına müdahale edip etmeyeceği uzun süre tartışılmıştı. Yaklaşık 2 ay önce başkanlık koltuğuna oturan Erkan, politika faizinde sert hamleler yaptı. Seçim öncesi yüzde 8,5 seviyesinde bulunan faiz, yeni yönetimle birlikte haziranda yüzde 15'e, temmuz da ise yüzde 17,5'e çıkarıldı.

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Hafize Gaye Erkan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyon raporu sunumunda açıklamalarda bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyon raporu sunumunda açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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