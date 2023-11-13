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Merkez Bankası faiz artırımına devam edecek mi? Goldman Sachs, 2023 ve 2024 sonu tahminlerini paylaştı - Son Dakika

Merkez Bankası faiz artırımına devam edecek mi? Goldman Sachs, 2023 ve 2024 sonu tahminlerini paylaştı

13.11.2023 14:21  - Güncelleme: 14:25

Goldman Sachs, Merkez Bankası'nın gelecek yılın 3. çeyreğinde faiz indirimlerine başlamasını bekliyor. ABD'li yatırım bankasına göre, Merkez faizi bu yıl sonuna kadar yüzde 40'a çıkaracak, 2024'ün 3. çeyreğinde indirimlere başlayacak. Goldman'ın 2024 sonu faiz tahmini ise yüzde 25.

Goldman Sachs 2024 görünüm raporunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) ilişkin tahminlerini paylaştı. Merkez'in yıl sonunda faizi yüzde 40'a çıkaracağını tahmin eden dev banka, faiz indirimlerinin 2024'ün 3. çeyreğinde başlayacağını öngördü.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 40

Dev banka hazırladığı raporda Merkez Bankası'nın bu yıl faiz artırımlarına devam edeceğini öngördü. Goldman Sachs'a göre Türkiye'de faiz yüzde 40'a kadar çıkacak.

2024 SONU FAİZ TAHMİNİ YÜZDE 25

ABD'li yatırım bankası, Merkez'in 2024'ün 3. çeyreğinde faiz indirimlerine başlayacağını ve yıl sonunda faizin yüzde 40'tan yüzde 25'e gerileceğini tahmin etti. Yıl sonunda enflasyonun da yüzde 35'e gerileyeceği öngörüldü.

Merkez Bankası faiz artırımına devam edecek mi? Goldman Sachs, 2023 ve 2024 sonu tahminlerini paylaştı
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan

MERKEZ FAİZİ YÜZDE 35'E ÇIKARDI

Merkez Bankası 26 Ekim'de gerçekleştirdiği son PPK toplantısında faizi yüzde 30'dan yüzde 35'e çıkardı. Böylece Hafize Gaye Erkan başkanlığında üst üste beşinci kez faiz yükseltildi.

5 AYDA 2.650 BAZ PUANLIK ARTIŞ

Hafize Gaye Erkan'ın göreve geldiği haziran ayında faiz 650 baz puan artırılarak yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltilmişti. Temmuzda faiz 250 baz puan artışla yüzde 17,5'e, ağustosta 750 baz puan artışla yüzde 25'e, eylülde 500 baz puan artışla yüzde 30'a yükseltilmişti. Ekimdeki 500 baz puanlık artışla 5 aylık süreçte 2.650 baz puanlık faiz artışına gidilmiş oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Goldman Sachs, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası faiz artırımına devam edecek mi? Goldman Sachs, 2023 ve 2024 sonu tahminlerini paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz artırımına devam edecek mi? Goldman Sachs, 2023 ve 2024 sonu tahminlerini paylaştı - Son Dakika
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