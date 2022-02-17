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Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Gözler saat 14:00'a kilitlendi - Son Dakika

Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Gözler saat 14:00'a kilitlendi

17.02.2022 08:37

Milyonların beklediği Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak. Piyasa ve ekonomistler, 2021'in son 4 toplantısındaki indirim serisi sonrası faizi geçen ay yüzde 14'te sabit bırakan kurulun bugünkü toplantıda da aynı kararını almasını bekliyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) bugün saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak. Geçen ay yılın ilk PPK toplantısında politika faizi yüzde 14'te sabit bırakılmıştı. 2021 Eylül-Aralık döneminde ise 4 toplantıda toplam 500 baz puanlık indirime gidilmişti.

EKONOMİSTLERİN TAMAMI FAİZİN SABİT BIRAKILACAĞINI ÖNGÖRÜYOR

Piyasa beklentisi bugün de geçen ay olduğu gibi faizin sabit bırakılacağı yönünde AA Finans'ın beklenti anketine katılan 24 ekonomistin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngördü.

REUTERS VE BLOOMBERG ANKETLERİNE KATILAN KURUMLAR DA AYNI FİKİRDE

Benzer şekilde Reuters anketine katılan 20 kurumun da tamamı faizin sabit bırakılmasını beklediğini bildirdi. Bloomberg HT'nin 20 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankette medyan beklenti politika faizinin değişmeyerek yüzde 14'te bırakılması yönünde oluştu.

"GÖZDEN GEÇİRME SÜRECİ"

PPK aralıkta aldığı son faiz indirim kararının ardından kararların etkilerini gözlemleyeceğini bildirmişti. Geçen ayki karar metninde de "Alınmış olan kararların birikimli etkileri yakından takip edilmekte ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla TCMB'nin tüm politika araçlarında Türk Lirası'nı öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülmektedir" ifadeleri kullanılmıştı.

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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Gözler saat 14:00'a kilitlendi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Gözler saat 14:00'a kilitlendi - Son Dakika
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