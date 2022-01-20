Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'faiz sebep, enflasyon neticedir' şeklindeki tezi doğrultusunda eylül ayında başladığı faiz indirimi serisine bu ay ara verdi.

Politika faizi, yüzde 14'te sabit bırakıldı.

Gelişmenin ardından, gün içinde 13.45 dolaylarında gezinen dolar/TL kuru 13.30 seviyesine çekildi.

Euro/TL ise 15.25 düzeyinden 15.15'in altına geriledi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiyle ilgili yaptığı son açıklamada "Faizde düşüşler başladı. Bir ara biliyorsunuz 12'ye falan geldi, hatta daha aşağıya da geldi. Sonra tekrar bir çıkış yaşandı. Fakat bunu da aşağıya çekeceğiz. Bu da ekonomideki şartlara göre şekillenecek. Yavaş yavaş, kademeli bir şekilde, aceleci olmadan kur da düşecek, faiz de aynı şekilde düşecek" demişti.