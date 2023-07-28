Merkez Bankası Yardımcısı olarak atanan Cevdet Akçay'ın seçim öncesi yaptığı söyledikleri olay oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Yerlerine ise Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan atandı. Merkez'deki değişim sonrası Osman Cevdet Akçay'ın seçim öncesi katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu.

"AYNI İKTİDAR SEÇİMİ KAZANIRSA EKONOMİ POLİTİKALARI DEĞİŞMEZ"

Fatih Altaylı'nın konuğu olan Akçay, AK Parti iktidarının seçimi kazanması durumunda ekonomi politikalarının değişmeyeceğini ve faizleri yükseltmeyeceğini vurgulayarak, "Seçimi aynı iktidar kazanırsa hem Meclis hem de Cumhurbaşkanlığını aynı şekilde muhafaza edebilirlerse yaptıkları şeyin aslında tasdiki diye bakacaklar. Yoksa oyu almazdık insanlardan diyecekler. Seçimi kazanırlarsa daha realistik davranacaklarını sanmıyorum." dedi.

Cevdet Akçay

OSMAN CEVDET AKÇAY KİMDİR?

Tam adıyla Osman Cevdet Akçay, 1961 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Akçay, eğitimini Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümünü tamamladı ve daha sonra New York City University Graduate School and University Center'dan M.Phil ve Ph.D derecelerini alarak eğitimini tamamladı.

Osman Cevdet Akçay, kariyer hayatına Koç Finansal hizmetler ve Yapı Kredi de baş ekonomist olarak başlamış ve bu görevini 2018 yılına dek sürdürmüştür.

Akçay, Araştırma ve yayın alanları döviz kuru belirlenme ve borç dinamikleri, dezenflasyon gibi konularını Türkiye ekonomisi üzerinden inceleyen çalışmalar yürütmüştür. Cevdet Akçay, kariyerine hem yurt içi hem de yurt dışında ekonomik planlama ve yol göstericiliği yaparak devam etmektedir.