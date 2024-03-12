Merkezefendi Belediyesi İlbade Mahallesi\'nde İftar Programı Düzenleyecek

Ekonomi

Merkezefendi Belediyesi, mahalle iftarlarının ilkini 12 Mart 2024 Salı günü İlbade Mahallesi'nde düzenleyecek. Başkan Doğan, "Paylaşmanın güzelliğini hemşehrilerimizle bir arada olacağımız iftar sofralarımızda yaşayacağız" dedi.

Merkezefendi Belediyesi'nin gelenekselleştirdiği iftar programları bu yıl da devam ediyor. Ramazan ayının başlaması ile birlikte Merkezefendi Belediyesi, mahallelerde kuracağı iftar sofralarının programını açıkladı. Duyurulan programa göre ilk iftar 12 Mart 2024 Salı günü İlbade Mahallesi'nde kurulacak. Akabinde 13 Mart Çarşamba günü Sevindik Mahallesi, 14 Mart Perşembe günü Gültepe Mahallesi, 15 Mart Cuma günü Muratdede Mahallesi ve 17 Mart Pazar günü Adalet Mahallesi'nde iftar programları düzenlenecek. İftar sofraları her mahallenin kendi pazar yerinde kurulacak.

"Tüm hemşehrilerimiz davetlidir"

Ramazan ayında birlik ve yardımlaşma duygularının arttığını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Birlikteliğin, bereketin ve dayanışmanın olduğu Ramazan ayında geleneksel hale getirmiş olduğumuz iftarlarımız devam ediyor. Haftalık olarak oluşturduğumuz programımıza göre ilk iftarımız İlbade Mahallemizde kurulacak. Ramazan'ın huzurunu yaşayacağımız iftar soframıza tüm hemşerilerimizi davet ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ