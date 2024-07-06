Mersin'de 14 Milyon Dal Makaron ve 39 Bin Mükerrer Bandrole El Konuldu

Ekonomi

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün ve Tütün Mamulü Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibince, Mersin'de 14 milyon 400 bin dal makaron ve 39 bin 515 mükerrer bandrol olduğu değerlendirilen eşyalara el konuldu.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Tütün ve Tütün Mamulü Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibince Mersin'de operasyon başlatıldı.

Taşucu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği personelinin de katıldığı operasyonda, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, bir fabrikanın deposunda arama yapıldı.

Aramalar sonucu, 14 milyon 400 bin dal makaron ve 39 bin 515 mükerrer bandrol olduğu değerlendirilen eşyalara el konuldu.

Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı, şüpheli şahıs gözaltına alındı.

El konulan eşyanın gümrüklenmiş değerinin yaklaşık 20 milyon lira olduğu tespit edildi.