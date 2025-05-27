Mersin\'de \'Aile Çiftçiliği ve Kooperatifçilik Zirvesi\' düzenlendi

Mersin'de düzenlenen 'Aile Çiftçiliği ve Kooperatifçilik Zirvesi'nde', küçük üreticilerin güçlendirilmesi, kooperatifleşmenin artırılması, kadın üreticilerin desteklenmesi ve sürdürülebilir tarım politikaları ele alındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Aile Çiftçiliği ve Kooperatifçilik Zirvesi', BM Aile Çiftçiliği On Yılı ve İkinci Uluslararası Kooperatifler Yılı kapsamında gerçekleştirildi. FAO, IFAD, Mersinden Kadın Kooperatifi ve KIRKYOL gibi paydaşların yer aldığı zirvede, aile çiftçiliği ve kooperatifçilik alanında geliştirilen politikalar paylaşıldı, kırsal üreticilerin sesi duyuruldu ve iyi uygulama örnekleri öne çıkarıldı.

"6 yıldır Mersin'de tarımın, köylünün, kadının değerini bilen bir anlayış var"

Zirvede konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 6 yıldır hiçbir siyasi ayrım olmadan vatandaşa hizmet odaklı çalıştıklarını söyledi. Seçer, "Siyaset halkla iç içe yapılır. Salondaki deseni gördüğüm zaman şekilsel siyasetin değil, hizmete dayalı yapılan siyasetin ne kadar değerli olduğunu görüyorum. Biz, yasak savmak için ya da oy uğruna hizmet yapmıyoruz. Mersin'de 6 yıldır, vatandaşı bağrına basan, anlayabilen ve vatandaşla iç içe olan, kaynakların, kırsalın, tarımın, köylünün değerini bilen bir belediye anlayışı var" dedi.

"Kooperatifçilik demek, güçlerin, aklın birlikteliği demek"

Seçer, kooperatifçilikte ortak akılla başarılı sonuç alınabileceğini kaydederek, "Kooperatifçilik demek, güçlerin ve aklın birlikteliği demek. Herkesin aklının, düşüncelerinin, ferasetinin bir potada eritilip en iyi sonucun alınması demek. Sermayenin en rasyonel kullanımı, en ucuz girdi temini, en değerli fiyatlara ürün satmak demek. Pazar rahatlığı, standardizasyon, kalite demek. İyi olan her kavramı kooperatifçiliğe koyabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin bir tarım ülkesi olduğunu, her 4 kişiden 1'inin direkt ya da dolaylı olarak tarımdan gelir elde ettiğini belirten Seçer, "Demek ki kooperatifçilik geçerli akçe. Büyüteceğiz ve geliştireceğiz. Kooperatifçilikte ne yaptığını bilmen ve bir pusulanın olması lazım. Emek isteyen bir konu. En kolayı kurmak, en zoru sürdürmek. Onun için bu toplantılar son derece önemli" diye konuştu.

"Bizim hedef kitlemiz küçük aile çiftçileri ve üretici kadınlar" diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Seçer, tarımsal alana ayırdıkları bütçeyi 2025 yılında yüzde 80 oranında artırdıklarını kaydetti. Seçer, "2024 yılında 119 milyon TL olan tarım bütçemizi 2025 yılında 215 milyon TL'ye çıkardık" ifadelerini kullandı. Yakın zamanda Mut'ta yaptıkları tarımsal destek töreninden bahseden Başkan Seçer, sadece bu yıl için Mut ilçesine 110 kilometre sulama borusu dağıttıklarını söyledi. Göreve geldikleri günden bu yana Mersinli üreticilere 464 kilometre sulama borusu dağıttıklarını aktaran Seçer, "Bunu, üretim ve üretim kalitesi artsın, çiftçiler ve aile işletmeleri daha fazla para kazansın diye yaptık" dedi.

"Hangi siyasi partiye oy vermiş olursanız olun belediye hepinizin belediyesidir"

Üreticilere seslenerek, bugüne kadar yapılan desteklerin süreceğini söyleyen Seçer, "Bugüne kadar hangi kalemde bizden destek alıyorsanız bu artarak devam edecek. Her bölgenin kendine münhasır özellikleri çerçevesinde desteklerimiz devam edecek. Her bölgenin gerçeği neyse onu yapacağız. Değerli üretici kardeşlerim; hangi siyasi partiye oy vermiş olursanız olun belediye hepinizin belediyesidir" ifadelerini kullandı.

"Tarımsal İnovasyon Merkezi'nde tarıma dair ne varsa uygulamalı öğreneceksiniz"

Yeni dönem projelerinden olan 'Tarımsal İnovasyon Merkezi'nin yakın zamanda hayata geçeceğini vurgulayan Seçer, "Tarımsal Hizmetler Dairesinin kuracağı bu merkezde, tarıma dair ne varsa uygulamalı bir şekilde öğreneceksiniz. Eğitiminden pratiğe, 'fide ilaçlama nasıl olur, tohum nasıl ekilir, pazarlama nasıl yapılır, coğrafi işaret tescilinde izlenecek yollar nelerdir?' gibi her soruya yanıt bulacaksınız. Sizlere aile çiftçiliğinin kalkınması ve gelişmesi için bir akademi oluşturuyoruz, altyapısını yapıyoruz" dedi. 'Köyümüz Atölye Projesi'ni de çok önemsediklerini ifade eden Seçer, "Bu da aile çiftçiliğin gelişmesinden, bölgeye ait ürünün yetiştirilmesine, bunun coğrafi işaret tescilinin alınmasına, ambalajlanmasına, bunun markalanmasına, marka tanıtımına, hem konvansiyonel hem dijital ortamlarda pazarlanmasına kadar birçok konuda sizlere mihmandarlık yapacak çok önemli bir proje olduğunu düşünüyorum" diyerek, zirveye katkı sunan herkese teşekkür etti.

"Mersin'de kooperatifçiliğin güzel bir örneğini görüyoruz"

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık ise kırsalda hayatın çiftçiler için giderek zorlaştığını ifade ederek, "Çiftçinin sayısı azalıyor, şehir hayatı tercih ediliyor ama kırsal nüfus yaşlanıyor. Böyle bir durumda aile çiftçiliğini bizim daha fazla korumamız ve gündemde tutmamız gerekiyor"dedi.

Konuşmaların ardından 'Küresel ve Yerel Düzeyde Aile Çiftçiliği ve Kooperatifçilik' Panel Oturumunda, KIRKYOL Kırsalda Kalkınma Kooperatifi Kurucu Ortağı Prof. Dr. Melehat Avcı Birsin moderatörlüğünde, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye'den Ali Ağören tarafından 'Birleşmiş Milletler Aile Çiftçiliği On Yılı Perspektifi' ve KIRKYOL Kırsalda Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Gülçubuk tarafından 'Türkiye'de Aile Çiftçiliği: Perspektif Raporu Bulguları' konuşulurken, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu ile Mersin Ticaret İl Müdürlüğü'nden Mustafa Damar da konuşmacı olarak yer aldılar.

"Türkiye'deki küçük aile çiftçilerinin dünyaya katkısı çok büyük"

"Kendini, komşusunu, ilini, ülkesini doyuran, Türkiye'yi doyuran üreticiler" şeklinde üreticilere seslenen Mersin'den Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, dünya gıda üretiminin yüzde 75-80'ini küçük aile çiftçilerinin yaptığını söyledi. Dünyada 500 milyon küçük çiftçi olduğu bilgisini paylaşan Meral Seçer, "Türkiye'de bu sayı yüzde 80'lere varıyor. Yani Türkiye'de de dünyada da küçük aile çiftçilerinin kentine, ülkesine ve dünyaya katkısı çok büyük. Onların desteklenmesi ve üretimden vazgeçmemelerinin sağlanması gerekiyor" sözlerine yer verdi. - MERSİN