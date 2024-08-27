Mersin'de Ceviz Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin'de Ceviz Hasadı Başladı

Mersin\'de Ceviz Hasadı Başladı

Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı kırsal mahallelerinde ceviz hasadı başladı. Geleneksel yöntemlerle toplanan cevizler yeşil kabuğundan özenle ayrılıp kurutulduktan sonra satışa sunulacak.

27.08.2024 09:45
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Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı kırsal mahallelerinde ceviz hasadı başladı. Geleneksel yöntemlerle toplanan cevizler yeşil kabuğundan özenle ayrılıp kurutulduktan sonra satışa sunulacak.

İlçeye bağlı Değirmendere Mahallesi'nde üreticiler, yetişen cevizleri geleneksel yöntemlerle hasat etmeye başladı. Sabah erken saatte işe başlayan üreticiler, olgunlaşan Kaman cinsi cevizleri toplamaya başladı. Bir yandan uzun çubuklar yardımıyla dallara vurmak suretiyle cevizler dökülürken, diğer yandan yerden toplanan cevizler kovalar yardımıyla çuvallara dolduruldu. Hasat edilen cevizler bir süre dinlendirildikten sonra yeşil kabuklarından farklı yöntemlerle ayrılarak kurutulmaya bırakılıyor. Uygun kıvamda kurutulan cevizler daha sonra satış için hazır hale getiriliyor.

"Şimdi hasat zamanı geldi"

Köylülerden çiftçi Mustafa Ay, şeftali yetiştiriciliği yaptığını, alternatif ürün olarak da ceviz diktiğini söyledi. Kaman cinsi cevizde hasat zamanının geldiğini belirten Ay, bir yıllık emeklerinin karşılığını almanın heyecanını yaşadıklarını dile getirerek, "Bir yıl boyunca cevizlerimizi güzelce ilaçladık, suladık, bakımını yaptık. Şimdi hasat zamanı geldi. Topladığımız cevizlerin kabuğunu soyup kuruttuktan sonra piyasaya süreceğiz. Kışlık yiyeceğimizi de hazırlıyoruz. Fazlasını ihtiyaç üzere satacağız" dedi.

Bahçesinde verimin normal olduğunu ifade eden Ay, çetnır cinsi cevizlerin hasadına ise 15-20 günlük süre olduğunu kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mersin'de Ceviz Hasadı Başladı - Son Dakika

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