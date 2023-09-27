Mersin'de Denizde Çuvallarla Avlanma Olayı - Son Dakika

Mersin'de Denizde Çuvallarla Avlanma Olayı

Mersin\'de Denizde Çuvallarla Avlanma Olayı
Son Güncelleme: 27.09.2023 18:07

Mersin'de avlanmak için denize açılan balıkçıların ağına içerisinde pirinç bulunan 65 çuval takıldı. Çuvalların denize atılma nedeni bilinmezken, çevre ve deniz kirliliğine yol açtığı belirtildi.

Mersin'de avlanmak için denize açılan balıkçıların ağına içerisinde pirinç bulunan 65 çuval takıldı.

Erdemli ilçesinde, dün gece avlanmak için denize açılan bir balıkçı teknesinden yaklaşık 2,5 mil açıkta ağ atıldı.

Kısa süre sonra ağı çekmeye çalışan tayfa, ağda çuvallar olduğunu gördü.

Mersin Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkan Yardımcısı Yalçın Sakın, ağa takılan çuvalları başka bir balıkçı teknesinin yardımıyla kıyıya getirdiklerini söyledi.

Çuvalların vinç yardımıyla kıyıya çıkarıldığını anlatan Sakın, şunları kaydetti:

"İçerisinde pirinç bulunan çuvallar denize ne diye atıldı bilmiyoruz. Bu çuvallar bizi çok uğraştırdI, iki tekne kaldıramadı. Bir tanesinin vinç direği düştü. Ağlar parçalandı ve çuvalları indirmek için kurtarıcı getirdik. Demirleyen gemiler burada fazla ya da çürüyen malzemeleri denize atıyorlar, bu da çevre ve deniz kirliliğine neden oluyor. Denizlerimizi kirletmeyelim."

Kaynak: AA

Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin'de Denizde Çuvallarla Avlanma Olayı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de Denizde Çuvallarla Avlanma Olayı - Son Dakika
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