Mersin'de Karpuz Hasadı Gecikti - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin'de Karpuz Hasadı Gecikti

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26.05.2025 11:41
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Mersin\'de Karpuz Hasadı Gecikti
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Mersin'de karpuz hasadı don zararları nedeniyle 1-2 hafta gecikti, verim geçen yıla göre düştü.

Mersin'de karpuz hasadı bu sene geç başladı

Üretici Hasan İnan:

"Don nedeniyle hasat 1-2 hafta gecikti"

"Geçen sene 10 dönümden 50-55 ton çıkan karpuz, bu sene 35 ton çıkıyor"

MERSİN - Türkiye'nin üretim merkezi Mersin'de yaz ürünü karpuzda hasat yaklaşık iki hafta geçte olsa başladı, üreticiler yaşanan zirai don ve dolu yağışı nedeniyle bu yıl verimin geçen yıla göre düştüğünü belirtti.

Yaz aylarının vazgeçilmez ürünü karpuzda hasat sezonu başladı. Çukurova bölgesinin bir çok yerinde olduğu gibi Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Kulak Mahallesi'nde de tarlalara giren işçiler, yıl boyunca emek vererek yetiştirdikleri karpuzları hasat ediyor. Geçen yıl 10 dönümden ortalama 55 ton ürün alan üretici Hasan İnan, bu sezon 30-35 ton seviyelerinde verim beklediğini ifade etti. Tarlada karpuzun kilogram fiyatı ise 20-25 lira arasında değiştiği belirtildi. Ürün kalitesine göre fiyatların farklılık gösterdiği ifade edilirken, zirai don nedeniyle verim kaybının yüzde 30-35'lerde olduğu dile getirildi.

"Tarlada kilosu 20-25 TL arasında"

Üreticilerden Özkan Özkara, binbir emekle yetiştirdikleri karpuzları hasat etmeye başladıklarını belirterek, "Yoğun bir şekilde karpuz kırımlarımız devam ediyor. Bu yıl zirai dondan etkilendik, tonajlarımız düşük. Dolu da yağdı, o yüzden karpuzlar bu yıl fazla verim yapmadı" diye konuştu.

Karpuz fiyatlarına da değinen Özkara, "Karpuzun tarladaki kilogram fiyatı 20-25 TL arasında. Tabii bu değişebiliyor. Leke yoksa, mallar temizse eğer, daha iyi fiyata satılıyor. Eğer dondan etkilenmişse veya yaralıysa, fiyatlar daha aşağıya da gidebiliyor"dedi.

Sabah erken saatlerde hasada başladıklarını anlatan Özkara, "Hava serinken çalışıyoruz. Saat 12.00'de eve gidiyoruz. İşçilerin yevmiyesi kamyon başına kabala alıyorlar. Ekip olarak bazen 10 bin, bazen 15 bin alıyorlar, tamamen attıkları tonaja bağlı" şeklinde konuştu.

Üretici Hasan İnan ise "Geçen sene 10 dönümden 50-55 ton çıkan karpuz, bu sene 35 ton çıkıyor. Kış aylarındaki olumsuz hava şartlarından dolayı mallar çok zedelendi, çok zarar gördü. Don nedeniyle hasat 1-2 hafta gecikti" diyerek durumu özetledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mersin'de Karpuz Hasadı Gecikti - Son Dakika

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