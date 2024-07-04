Mersin'de limon depolarında denetimler sürüyor
HKS'ye bildirilmeyen 380 ton limon tespit edildi, 2 depodaki ürün sahibi 3 kişi hakkında tutanak tutuldu
MERSİN - Mersin'de, fiyatı artan limonda 'fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı' denetimler sürdürülerken, İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, Hal Kayıt Sistemi'ne bildirilmeyen 380 ton limon tespit etti, 2 depodaki ürün sahibi 3 kişi hakkında tutanak tuttu.
Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin son dönemde limon fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle başlattığı çalışmalar sürüyor. Kent merkezi ve ilçelerdeki soğuk hava depolarında denetim gerçekleştiren ekipler, Erdemli ilçesindeki 2 depoda HKS'ye kaydı yapılmadığı belirlenen 380 ton limon tespit etti. Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü ekiplerinin de görev aldığı denetimlerde, ürün sahibi 3 kişi hakkında tutanak tutuldu.
Ekiplerin, denetimleri sürdüreceği bildirildi.
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