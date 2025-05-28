Mersin\'de THY Kargo Tesisi Açıldı

Mersin Valisi Atilla Toros'un katılımıyla Türk Hava Yolları'nın (THY) Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndaki kargo tesisi hizmete açıldı.

Vali Toros, Çukurova Bölgesi ve çevre illerdeki üreticilerin ürünlerini tüm dünyaya daha güvenli ve hızlı bir şekilde ihraç etmeleri amacıyla yapılan kargo tesisinin açılışına katıldı. THY'nin hava kargo hizmeti sağlayan birimi Turkish Cargo'nun yeni tesisinin açılış töreninde konuşma gerçekleştiren Toros, sinevizyon gösteriminin ardından THY yönetim kurulu üyeleri ve il protokolüyle açılış kurdelesini kesti. Vali Toros, töreninin ardından Mersin'in lojistik potansiyelini daha da arttıracak kargo terminalinde incelemelerde bulundu.

THY'nin inşa ettiği tamamı kapalı 5 bin 500 metrekare brüt alana sahip kargo tesisinin, yıllık 25 bin ton kargo taşıma kapasitesine sahip olduğu bildirildi. - MERSİN