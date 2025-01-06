Mersin Limanı Genişliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Mersin Limanı Genişliyor

Mersin Limanı Genişleme Projesi tamamlandığında, kapasite 3,6 milyon TEU'ya yükselecek.

06.01.2025 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin Limanı Genişleme Projesi'nin tamamlanmasıyla 880 metrelik rıhtıma 2 adet 400 metrelik mega geminin aynı anda yanaşacağını belirterek, "Proje sayesinde liman, 2,6 milyon TEU'dan 3,6 milyon TEU kapasiteye ulaşacak." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, projeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Limanın 124 hektar alanıyla ülkenin en büyük yüz ölçümüne sahip limanı olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Mersin Limanı, ülkemizin yüzde 50'sine yakın bir hinterlanda hizmet veriyor. İhracatımızın konteyner yüklerde yüzde 22'si, konvansiyonel yüklerde ise yüzde 7'si Mersin Limanı tarafından gerçekleştiriliyor." bilgisini paylaştı.

"Komşu ülkelerin yük trafiğinden daha fazla pay almayı hedefliyoruz"

Uraloğlu, Mersin Limanı'nın 2,6 milyon TEU konteyner, 10 milyon ton konvansiyonel yük kapasitesiyle 5 kıtaya doğrudan hizmet sunduğuna dikkati çekerek, 5 binin üzerinde kişiye doğrudan, 30 binden fazla kişiye dolaylı istihdam sağladığını bildirdi.

Limanın, İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için ithalat ve ihracat kapısının yanında Orta Doğu ülkelerinin de transit merkezi olduğunu belirten Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Liman, yurt içine ve Orta Doğu ülkelerine kara, hava ve demir yolları ile bağlanmıştır. Mersin Limanı, Türkiye'nin önde gelen endüstri şehirleri yanında, Irak, Suriye ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerine en önemli bağlantı noktası konumundadır."

Uraloğlu, komşu ülkelerin gelişmekte olan yük trafiğinden daha fazla pay almayı hedeflediklerini kaydetti.

Limanda 2023'te 31,5 milyon ton yük elleçlendi

Uraloğlu, Mersin Limanı'nda 2023'te 31 milyon 454 bin ton yük elleçlendiğini bildirerek, limanın ülkenin deniz ticaretinde önemli bir rol üstlendiğine dikkati çekti. Bu dönemde ülke genelinde yük elleçleme miktarının 521 milyon 79 bin ton olduğunu belirten Uraloğlu, limanın toplam içindeki payının yüzde 6 olduğuna işaret etti.

Bakan Uraloğlu, limanın denizcilik sektöründeki stratejik konumunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"2023'te 1 milyon 942 bin TEU konteyner elleçleme başarısıyla dikkat çekmiştir. Ülkemiz genelinde elleçlenen toplam konteyner miktarı, 12 milyon 556 bin TEU olarak kaydedilmiş olup Mersin Limanı'nın bu alandaki payı yüzde 15,5'tir. Mersin Limanı'nın performansı göz önünde bulundurulduğunda sektörden daha fazla pay alabilmek için genişleme projesi önem kazanmıştır."

"2 adet 400 metrelik mega gemi aynı anda yanaşacak"

Mevcut durumda 2016 yılında hizmete sunulan EMH-I Terminali'ne bir mega geminin yanaşabildiğini ifade eden Uraloğlu, "EMH-II Projesi'yle, 2 mega konteyner gemisine aynı anda hizmet verebilmek için EMH-I rıhtımı 380 metre uzatılacak ve 176 bin metrekare geri saha yaratılacak." bilgisini paylaştı.

Uraloğlu, projenin detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Mersin Limanı Genişleme Projesi'nin tamamlanmasıyla 880 metrelik rıhtıma 2 adet 400 metrelik mega gemi aynı anda yanaşacak. Proje sayesinde liman, 2,6 milyon TEU'dan 3,6 milyon TEU kapasiteye ulaşacak. Yapılan yatırım Mersin'in kalıcı değeri olacak, 500 kişiye doğrudan, 5 bin kişiye ise dolaylı yoldan iş imkanı sunacak. Çalışmaların 2026 yılında tamamlanması hedefleniyor."

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Ekonomi, Ulaşım, Turizm, Mersin, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin Limanı Genişliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:47 Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı
14:24 Bakan Fidan: Suriye’de terör örgütü PKKYPG’nin ortadan kalkması an meselesi Bakan Fidan: Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin ortadan kalkması an meselesi
14:10 Osman Gökçek, TBMM’ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi Osman Gökçek, TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi
13:54 DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek
13:27 DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi
00:05 Sobaya döktüğü tiner alev aldı, yanmaktan kurtulamadı Sobaya döktüğü tiner alev aldı, yanmaktan kurtulamadı
23:30 Polis memuru, başından vurulmuş halde bulundu Polis memuru, başından vurulmuş halde bulundu
21:54 Fenerbahçe taraftarları Ferdi Tayfur’u unutmadı Fenerbahçe taraftarları Ferdi Tayfur'u unutmadı
21:51 Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında
21:47 Abhazya’da yangın faciası: 5 kardeş hayatını kaybetti Abhazya'da yangın faciası: 5 kardeş hayatını kaybetti
21:17 “Halkın sorunlarını dinleyin“ diyen vatandaşa Özel’den sert yanıt "Halkın sorunlarını dinleyin" diyen vatandaşa Özel'den sert yanıt
21:17 ABD’de ağır kış şartları nedeniyle 5 eyalette OHAL ilan edildi ABD'de ağır kış şartları nedeniyle 5 eyalette OHAL ilan edildi
21:00 Fenerbahçe, Hatayspor’u Kadıköy’de 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, Hatayspor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup etti
20:35 İran Devrim Muhafızları Komutanı Kaani’den Bağdat’a ’gizli’ ziyaret İran Devrim Muhafızları Komutanı Kaani'den Bağdat'a 'gizli' ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 16:03:58. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin Limanı Genişliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.