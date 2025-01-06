Mersin Limanı Genişliyor

Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin Limanı Genişleme Projesi'nin tamamlanmasıyla 880 metrelik rıhtıma 2 adet 400 metrelik mega geminin aynı anda yanaşacağını belirterek, "Proje sayesinde liman, 2,6 milyon TEU'dan 3,6 milyon TEU kapasiteye ulaşacak." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, projeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Limanın 124 hektar alanıyla ülkenin en büyük yüz ölçümüne sahip limanı olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Mersin Limanı, ülkemizin yüzde 50'sine yakın bir hinterlanda hizmet veriyor. İhracatımızın konteyner yüklerde yüzde 22'si, konvansiyonel yüklerde ise yüzde 7'si Mersin Limanı tarafından gerçekleştiriliyor." bilgisini paylaştı.

"Komşu ülkelerin yük trafiğinden daha fazla pay almayı hedefliyoruz"

Uraloğlu, Mersin Limanı'nın 2,6 milyon TEU konteyner, 10 milyon ton konvansiyonel yük kapasitesiyle 5 kıtaya doğrudan hizmet sunduğuna dikkati çekerek, 5 binin üzerinde kişiye doğrudan, 30 binden fazla kişiye dolaylı istihdam sağladığını bildirdi.

Limanın, İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için ithalat ve ihracat kapısının yanında Orta Doğu ülkelerinin de transit merkezi olduğunu belirten Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Liman, yurt içine ve Orta Doğu ülkelerine kara, hava ve demir yolları ile bağlanmıştır. Mersin Limanı, Türkiye'nin önde gelen endüstri şehirleri yanında, Irak, Suriye ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerine en önemli bağlantı noktası konumundadır."

Uraloğlu, komşu ülkelerin gelişmekte olan yük trafiğinden daha fazla pay almayı hedeflediklerini kaydetti.

Limanda 2023'te 31,5 milyon ton yük elleçlendi

Uraloğlu, Mersin Limanı'nda 2023'te 31 milyon 454 bin ton yük elleçlendiğini bildirerek, limanın ülkenin deniz ticaretinde önemli bir rol üstlendiğine dikkati çekti. Bu dönemde ülke genelinde yük elleçleme miktarının 521 milyon 79 bin ton olduğunu belirten Uraloğlu, limanın toplam içindeki payının yüzde 6 olduğuna işaret etti.

Bakan Uraloğlu, limanın denizcilik sektöründeki stratejik konumunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"2023'te 1 milyon 942 bin TEU konteyner elleçleme başarısıyla dikkat çekmiştir. Ülkemiz genelinde elleçlenen toplam konteyner miktarı, 12 milyon 556 bin TEU olarak kaydedilmiş olup Mersin Limanı'nın bu alandaki payı yüzde 15,5'tir. Mersin Limanı'nın performansı göz önünde bulundurulduğunda sektörden daha fazla pay alabilmek için genişleme projesi önem kazanmıştır."

"2 adet 400 metrelik mega gemi aynı anda yanaşacak"

Mevcut durumda 2016 yılında hizmete sunulan EMH-I Terminali'ne bir mega geminin yanaşabildiğini ifade eden Uraloğlu, "EMH-II Projesi'yle, 2 mega konteyner gemisine aynı anda hizmet verebilmek için EMH-I rıhtımı 380 metre uzatılacak ve 176 bin metrekare geri saha yaratılacak." bilgisini paylaştı.

Uraloğlu, projenin detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Mersin Limanı Genişleme Projesi'nin tamamlanmasıyla 880 metrelik rıhtıma 2 adet 400 metrelik mega gemi aynı anda yanaşacak. Proje sayesinde liman, 2,6 milyon TEU'dan 3,6 milyon TEU kapasiteye ulaşacak. Yapılan yatırım Mersin'in kalıcı değeri olacak, 500 kişiye doğrudan, 5 bin kişiye ise dolaylı yoldan iş imkanı sunacak. Çalışmaların 2026 yılında tamamlanması hedefleniyor."