Mersin Ticaret Borsası
10.11.2021 13:37
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 4,50 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 4,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (makarnalık)
|Kg
|3,25
|3,27
|Buğday unu
|Kg
|4,33
|4,33
|Pirinç (paketli)
|Kg
|4,60
|12,24
|Limon
|Kg
|2,50
|4,50
|Mandalina
|Kg
|1,30
|2,70
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