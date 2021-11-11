Mersin Ticaret Borsası
11.11.2021 10:42
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 4 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 4 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Pirinç (paketli)
|Kg
|7,33
|11,00
|Bulgur (paketli)
|Kg
|4,25
|5,40
|Greyfurt
|Kg
|2,00
|3,86
|Limon
|Kg
|2,00
|4,00
|Portakal
|Kg
|2,50
|2,50
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