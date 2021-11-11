Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 4 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Pirinç (paketli) Kg 7,33 11,00 Bulgur (paketli) Kg 4,25 5,40 Greyfurt Kg 2,00 3,86 Limon Kg 2,00 4,00 Portakal Kg 2,50 2,50

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