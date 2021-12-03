Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 2,48 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday (aşurelik ) Kg 5,40 7,10 Pirinç (paketli) Kg 4,75 11,72 Limon Kg 1,00 6,45 Mandalina Kg 1,50 2,48 Portakal Kg 2,93 ???????2,95

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Mersin Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

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