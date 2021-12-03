Mersin Ticaret Borsası
03.12.2021 12:41
Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 2,48 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 2,48 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (aşurelik )
|Kg
|5,40
|7,10
|Pirinç (paketli)
|Kg
|4,75
|11,72
|Limon
|Kg
|1,00
|6,45
|Mandalina
|Kg
|1,50
|2,48
|Portakal
|Kg
|2,93
|???????2,95
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