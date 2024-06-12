Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Tarımda Bilinçli ve Kaliteli Üretimi Artırmaya Çalışıyor

Ekonomi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, her geçen gün daha fazla çiftçiye ulaşarak tarımda daha bilinçli ve daha kaliteli üretimi artırmaya çalıştıklarını söyledi.

Tarım Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda; tarımda daha verimli ve daha yüksek kaliteli üretim gerçekleştirilmesi, bu kapsamda zararlılarla etkin mücadele edilmesi, tarıma dayalı ticaretin geliştirilmesi konularına yönelik tespitler ve öneriler paylaşıldı. Geleceğe yönelik atılacak adımlar değerlendirildi, muhtelif kararlar alındı.

Vali Pehlivan, Mersin'in bereketli Çukurova topraklarının içerisinde yer aldığını ifade etti. İlin ekonomik faaliyetleri arasında tarım sektörünün, tarımsal üretimin, ürünlerin işlenmesinin ve pazarlanmasının önemli bir yer tuttuğunu dile getiren Pehlivan, "Mersin olarak 29 tarımsal ürün hasılatında ülke genelinde ilk 3'te yer alıyoruz. 9 üründe birinci, 11 üründe ikinci, 9 üründe de üçüncü durumdayız. Ürün çeşidimiz çok fazla, ziyadesiyle üretim hasılamız yüksek. Tarımsal üretim ve tarıma dayalı ticaret konularında kısa, orta ve uzun vadede atılacak adımlarla ilgili, toplantımıza iştirak eden Tarım ve Orman Bakanlığımızdan daire başkanlarımız gerekli bilgileri paylaştı, sektör temsilcilerinden gelen talepleri dinledi ve yanıtladı. Bakanlığa iletilecek olanları da not aldı" dedi.

"Her geçen gün daha fazla çiftçimize ulaşıyoruz"

'Çiftçimiz nerede biz de orada' ilkesiyle hareket ettiklerini belirten Pehlivan, çiftçilerin yanında olduklarını ve her zaman da yanlarında olmaya devam edeceklerini kaydetti. Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere devleti ilgili bütün birimleri tarafından sağlanan destekler, hibeler, teşvikler ve geleceğe yönelik projeleri hakkında çiftçileri ilgili birimler marifetiyle bilgilendirdiklerini ifade eden Pehlivan, "Halihazırda devam eden veya yeni başlatılan uygulamalarla üretim kalitesini, verimini artırmaya yönelik bilimsel nitelik taşıyan konular hakkında bilgilendirici, eğitici sunumlar yaptırıyoruz. Her geçen gün daha fazla çiftçimize ulaşarak tarımda daha bilinçli ve daha kaliteli üretimi artırmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - MERSİN