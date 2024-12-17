Ekonomi

Avrupa Birliği'ndeki bireylerin kişisel verilere ilişkin temel haklarını korumakla sorumlu ve ulusal bir bağımsız otorite olan İrlanda Veri Koruma Komisyonu, Meta'ya 251 milyon avro ceza verdi.

Komisyonun açıklamasına göre, Meta hakkında Eylül 2018'de bildirilen kişisel veri ihlaline ilişkin yürütülen iki soruşturmada nihai karara varıldı.

Bu kapsamda, 3 milyonu Avrupa Birliği'nde olmak üzere dünya genelinde 29 milyon Facebook hesabını etkileyen bu veri ihlali nedeniyle, Meta'ya 251 milyon avro ceza verildi.

Meta söz konusu ihlali tespit etmesi ve bildirilmesinden kısa bir süre sonra gidermişti.