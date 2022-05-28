Metal hurda ve atıkların gümrük işlemlerini yapacak müdürlük sayısı artırıldı - Son Dakika
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Metal hurda ve atıkların gümrük işlemlerini yapacak müdürlük sayısı artırıldı

28.05.2022 10:00
Metal hurda ve atıkların gümrük işlemlerini yapacak müdürlük sayısı artırıldı

Atık ve metal hurdaların Türkiye Gümrük Bölgesi'ne giriş işlemleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerçekleştirilecek ithalat kontrollerini yapmaya yetkili gümrük müdürlüklerine 3 müdürlük daha eklendi.

Atık ve metal hurdaların Türkiye Gümrük Bölgesi'ne giriş işlemleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerçekleştirilecek ithalat kontrollerini yapmaya yetkili gümrük müdürlüklerine 3 müdürlük daha eklendi.

Ticaret Bakanlığının, Gümrük Genel Tebliği'nde (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 104) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, önceden sadece plastik ve kağıt atıkların giriş işlemlerini yapmaya yetkili Habur Gümrük Müdürlüğü, metal hurda ve atıkların gümrük işlemlerini yapmaya da yetkili kılındı.

Öncüpınar ile Karkamış Gümrük müdürlüklerine de metal hurda ve atıkların gümrük işlemlerini yapma yetkisi verildi.

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Kaynak: AA

Türkiye, Gazete, Metal, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Metal hurda ve atıkların gümrük işlemlerini yapacak müdürlük sayısı artırıldı - Son Dakika


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