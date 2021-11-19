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Metro Türkiye, işletmelerinin sürdürülebilirlik çalışmalarını destekliyor - Son Dakika

Metro Türkiye, işletmelerinin sürdürülebilirlik çalışmalarını destekliyor

19.11.2021 10:48
Metro Türkiye, işletmelerinin sürdürülebilirlik çalışmalarını destekliyor

Metro Türkiye'nin sürdürülebilirlik web portalı ile işletmelerin daha sürdürülebilir bir dünyaya adım atması hedefleniyor.

Metro Türkiye'nin sürdürülebilirlik web portalı ile işletmelerin daha sürdürülebilir bir dünyaya adım atması hedefleniyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 30 yılı aşkın süredir gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde sürdürülebilirliği işinin merkezine yerleştiren Metro Türkiye, kendi operasyonlarındaki çalışmalarından sonra otel, restoran, kafe (HORECA) işletmelerinin de sürdürülebilirlik çalışmalarını desteklemeye ve onlara yol göstermeye devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak kendi bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye'nin ilk gastronomi keşif platformu Gastronometro'nun web sayfası üzerinde "Sürdürülebilirlik Web Portalı"nı hayata geçiren Metro Türkiye, işletmelerin sürdürülebilirliğe hangi adımlarla yaklaşacağını ve müşterilerine sürdürülebilir ürün ve hizmet sunabilmesini sağlayan önemli bilgi ve çözüm önerilerini portalda paylaşıyor.

Ayrıca portal üzerinden ulaşılabilen "Atık Azaltım Menüsü" ile işletmeler, kahvaltılıklardan çorbalara, mezelerden ana yemeklere kadar atığı azaltılmış yemekler hazırlamak için örnekleriyle birlikte reçeteler de bulabiliyor.

Yaklaşık bir yıllık yoğun çalışma sonucunda hayata geçirilen "Sürdürülebilirlik Web Portalı", Türkiye'de faaliyet gösteren yaklaşık 140 bin HORECA işletmesinin erişimine açık olacak. Portalda HORECA sektörünün sürdürülebilirliğe hangi adımlarla yaklaşacağını aktaran bilgiler ve onların müşterilerine sürdürülebilir ürün ve hizmet sunabilmesini sağlayan çözümler yer alıyor. Ayrıca yine bu portal üzerinden ulaşılabilen "Atık Azaltım Menüsü" ile işletmeler, kahvaltılıklardan çorbalara, mezelerden ana yemeklere kadar atıksız yemekler hazırlamak için örnekleriyle birlikte reçeteler de bulabilecek. Bu içerikler sayesinde işletmeler sürdürülebilirliği iş yapış biçimlerine dahil ederek hem gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden üretim ve çeşitliliğin devamlılığına katkı sağlarken hem de müşterilerinin bu yöndeki taleplerini karşılayabilecek.

"Sürdürülebilirlik Hakkında Genel Bilgiler", "Sürdürülebilir Ürün ve Çözümler" ve "Sürdürülebilir Restoran" olmak üzere üç ana bölüm altında toplam 12 alt bölümde 22 konuda önemli bilgilerin yer aldığı portalda ilk başlıkta sürdürülebilirliğin doğru bir şekilde tanımı yapılarak işletmelere bu konudaki güncel trendler, değişimler, yapılması gerekenler hakkında özel içerikler sunuluyor.

"HORECA sektörüne sürdürülebilirlik çalışmalarında yol gösterecek bir portal"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Kalite Güvence Grup Müdürü Tülay Özel, Metro Türkiye olarak kuruluşlarından bu yana sürdürülebilirliğin öneminin farkındalığı ile hareket ettiklerini belirtti.

Bütünsel bir şekilde ele aldıkları çalışmaları en yakın iş ortağı olarak gördükleri HORECA işletmelerini de kapsayacak şekilde geniş tuttuklarını ifade eden Özel, "Bu nedenle son olarak sürdürülebilir iş modelini uygulayabilmeleri adına HORECA sektörüne yol gösterecek sürdürülebilirlik web portalımızı hayata geçirdik. Yayına almamızın üzerinden henüz 2 ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen şu ana kadar 60 bin kez görüntülenen portalımız tüm sürdürülebilirlik bilgilerinin, trendlerin, dünyada ve Türkiye'deki iyi uygulama örneklerinin bir arada olduğu ve tamamen HORECA sektörüne yönelik Türkiye'nin ilk dijital sürdürülebilirlik platformudur. Ayrıca 34 Metro ülkesi arasında böylesine geniş kapsamlı olan ilk sürdürülebilirlik portalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Özel, bu ortalı sürdürülebilirliğin olmazsa olmaz bir kriteri olan atıklarla mücadele konusunda bir eğitim portalına dönüştürmeyi de planladıklarını bildirdi.

Dünyada maalesef her yıl üretilen gıdaların 3'te 1'inin israf edildiğinin altını çizen Özel, "Birleşmiş milletlerin son raporuna göre 2019 yılında dünyada yaklaşık 931 milyon ton gıda, kayıp ve israf yoluyla yok oldu ve bunun yüzde 26'sı yani 242 milyon tonu yeme içme sektöründe oluştu." ifadesini kullandı.

Özel, ilerleyen dönemde gıda atıkları ile mücadele için hem çevirim içi hem de sahada eğitimler vermeyi de amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye özelinde baktığımızda ise son Ulusal Envanter raporuna göre 2019 yılında Türkiye'de yaklaşık 12,8 milyon ton gıdanın çöpe gittiğini ve bunun 33 milyondan fazla tonunun yeme içme sektöründe ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bu nedenle portalda da yer verdiğimiz 'Gıda Atıkları ile Mücadele Kılavuzu' odağında ilerleyen eğitimler vermeyi de amaçlıyoruz."

Gastronomi, Türkiye, Metro, Otel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Metro Türkiye, işletmelerinin sürdürülebilirlik çalışmalarını destekliyor - Son Dakika Ekonomi


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