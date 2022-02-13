Üye Girişi
MHP'li Yalçın'dan yükselen akaryakıt fiyatlarıyla ilgili müjde gibi sözler: İktidar, yeni düzenleme için çalışmalara başladı - Son Dakika

MHP'li Yalçın'dan yükselen akaryakıt fiyatlarıyla ilgili müjde gibi sözler: İktidar, yeni düzenleme için çalışmalara başladı

13.02.2022 17:34

Temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesinin ardından vatandaş akaryakıtla ilgili bir düzenleme beklentisi içerisine girdi. Konuyla ilgili konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir sarmala dönüşmemesi ve tüketici yararına kontrol altına alınması için, vergiler başta olmak üzere bazı yeni düzenlemelere gidilmesi gerektiği de bir gerçektir. Mevcut iktidar bu gerçeği görerek çalışmalara başlamıştır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin başkanlığında gerçekleşen ve bugün sona eren İl Başkanları Toplantısı'nın ardından yazılı bir açıklama yaptı. Yalçın açıklamasında, parti olarak Türkiye'nin bütün meselelerinin en titiz takipçisi olduklarını ve milletin çıkarlarının en kararlı ve sarsılmaz savunucu olduklarını belirtti. Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi'nin iç politikada sosyal barış ve esenlikten, milli mutabakatın bütün toplum katmanlarına yayılmasından yana olduğunu ifade etti.

"TOPLUMU KARAMSARLIĞA SEVK ETMENİN KİMSEYE FAYDASI YOK"

Yalçın, doğru politikalar ve isabetli hedeflemelerle makroekonomik istikrarın kazanılacağını ve Türkiye'nin yüksek enflasyonda sarmalından kurtulacağını aktararak, "Muhalefetin yaptığı gibi açlık ve yoksulluk edebiyatıyla toplumu karamsarlığa sevk etmenin, kimseye yararı yoktur. Devletimizin, halkın refahı ve küresel ekonomik krizin en az hasarla atlatılması için bütün imkanlarını seferber edeceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır" dedi.

MHP'li Yalçın'dan artan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili açıklama: İktidar, yeni düzenleme için çalışmalara başladı
Edip Semih Yalçın

"AKARYAKIT FİYATLARIYLA İLGİLİ İKTİDAR ÇALIŞMALARA BAŞLAMIŞTIR"

Yalçın, akaryakıt fiyatlarındaki artışın iç dinamiklerden ziyade küresel piyasalarda petrolün varil fiyatlarının aşırı yükselmesinden kaynaklandığını belirterek, "Ancak akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir sarmala dönüşmemesi ve tüketici yararına kontrol altına alınması için, vergiler başta olmak üzere bazı yeni düzenlemelere gidilmesi gerektiği de bir gerçektir. Mevcut iktidar bu gerçeği görerek çalışmalara başlamıştır" değerlendirmesini yaptı.

YORUMLAR
500

Milliyetçi Hareket Partisi, Edip Semih Yalçın, Akaryakıt, İktidar, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi MHP'li Yalçın'dan yükselen akaryakıt fiyatlarıyla ilgili müjde gibi sözler: İktidar, yeni düzenleme için çalışmalara başladı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
18:05 Zirvede önemli karşılaşma! Trabzonspor-Konyaspor maçında ilk 11'ler netleşti
17:54 Bravo Ebrar Karakurt! Milli voleybolcumuz İtalya'nın gündemine oturdu
17:52 Kirayı ucuzlatmak için ev sahibiyle flört etmek isteyen kadın, aldığı cevapla hayal kırıklığına uğradı
17:48 Neden 28 Şubat tarihi seçildi? Kemal Kılıçdaroğlu merak edilen soruyu cevapladı
17:23 Feci suikastın detayları gün yüzüne çıktı! İki kadın da kısa süre önce eşinden boşanmış
17:20 Almanya'da Frank-Walter Steinmeier tekrardan cumhurbaşkanı seçildi
17:19 Yattara, 41 yaşında top koşturdu! İşte yeni takımı ve dikkat çeken forma detayı
17:05 Ekrem İmamoğlu, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı unutmadı! Ölüm yıl dönümünde paylaştığı video duygulandırdı
17:04 Öğretmenin, annesi vefat eden öğrencisiyle ilgili paylaşımı okuyanları hüngür hüngür ağlattı
16:48 Türk hakem canlı yayında özür diledi: Gölü vermemeliydim, hata yaptık
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 18:13:19. #1.12#
SON DAKİKA: MHP'li Yalçın'dan yükselen akaryakıt fiyatlarıyla ilgili müjde gibi sözler: İktidar, yeni düzenleme için çalışmalara başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement