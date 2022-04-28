Microsoft, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik siber saldırılarını ortaya çıkardı - Son Dakika
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Microsoft, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik siber saldırılarını ortaya çıkardı

28.04.2022 00:57
Microsoft, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik siber saldırılarını ortaya çıkardı

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, Rus siber aktörlerin askeri harekatla uyum içinde Ukrayna'ya yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini bildirdi.

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, Rus siber aktörlerin askeri harekatla uyum içinde Ukrayna'ya yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini bildirdi.

Microsoft, Rusya'nın Ukrayna'daki siber saldırılarına ilişkin yeni bir rapor yayımladı.

Raporda, Rus devletinin siber aktörlerinin askeri harekatla uyum içinde saldırılar gerçekleştirdiğinin gözlemlendiği aktarıldı.

Rusya destekli en az 6 ayrı bilgisayar korsanı grubunun Rus askeri güçleri Ukrayna'ya saldırırken yıkıcı siber saldırılar düzenlediğine dikkati çekilen raporda, bilgisayar korsanlarının çeşitli casusluk ve istihbarat faaliyetlerinde bulunduğunun da tespit edildiği belirtildi.

Rusya'nın siber operasyonları Mart 2021'de başladı

Raporda, 23 Şubat'tan 8 Nisan'a kadar olan süreçte Ukrayna'daki düzinelerce kuruluşun yüzlerce sistemindeki dosyaları kalıcı olarak yok eden yaklaşık 40 yıkıcı saldırının kanıtlarının görüldüğü ifade edildi.

Yıkıcı saldırıların yüzde 40'ından fazlasının kritik altyapı sektörlerindeki kuruluşlara yönelik olduğu kaydedilen raporda, yüzde 32'sinin ise doğrudan Ukrayna'nın devlet kuruluşlarını hedef aldığı bildirildi.

Raporda, Rusya'nın siber operasyonlarının Mart 2021 gibi erken bir tarihte başladığı vurgulandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.

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Microsoft, Ukrayna, Rusya, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Microsoft, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik siber saldırılarını ortaya çıkardı - Son Dakika


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