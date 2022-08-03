MicroStrategy, Bitcoin'den edilen rekor zararın ardından CEO değişikliğine gitti - Son Dakika
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MicroStrategy, Bitcoin'den edilen rekor zararın ardından CEO değişikliğine gitti

03.08.2022 14:56
MicroStrategy, Bitcoin'den edilen rekor zararın ardından CEO değişikliğine gitti

MicroStrategy'nin kurucu ortağı ve CEO'su Michael Saylor, Bitcoin'den edilen büyük zararın ardından CEO'luk görevini bıraktığını açıkladı. Şirket başkanı Phong Le, Saylor'dan boşalan CEO koltuğuna oturacak.

MicroStrategy, ikinci çeyrek raporlarını paylaştı. Şirket, 30 Haziran itibariyle 1.988 milyar dolar değerinde 129.699 adet Bitcoin'e sahip. Şirket bilanço raporlarında sahip oldukları Bitcoin'lerden dolayı 1.989 milyar dolarlık kümülatif zarar açıkladı.

İKİNCİ ÇEYREKTE YAŞANAN 1 MİLYAR DOLARLIK ZARAR SONU OLDU

MicroStrategy'nin hisse senedinin değeri bu yıl Bitcoin'in düşüşüne paralel olarak yaklaşık yüzde 50 oranında düşmüş durumda. Şirket tüm bunlarla birlikte ikinci çeyrekte 1 milyar dolardan fazla zarar açıkladı.

Son gelişmelerin ardından ise şirketin kurucu ortağı ve CEO'su Michael Saylor, CEO'luk görevini bıraktığını açıkladı. Saylor, Bitcoin satın alma stratejisini koruyarak yönetim kurulu başkanı olarak hizmet vermeye devam edeceğini belirtti. Şirket başkanı Phong Le ise Saylor'dan boşalan CEO koltuğuna oturacak.

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CEO, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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