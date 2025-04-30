Migros'tan yerel üretime ve üreticiye destek - Son Dakika
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Ekonomi

Migros'tan yerel üretime ve üreticiye destek

Migros\'tan yerel üretime ve üreticiye destek

Kayseri Valiliği ve Migros'un güç birliğinde; Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi, Kayseri Şeker, GürAta ve Zzef'in desteğiyle geçtiğimiz yıl yerli yeşil mercimek, ay çekirdeği ve aspir yağı ile başlatılan yerel üretim hamlesi yeni alım projeleri ile...

30.04.2025 14:22  Güncelleme: 14:24
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Kayseri Valiliği ve Migros'un güç birliğinde; Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi, Kayseri Şeker, GürAta ve Zzef'in desteğiyle geçtiğimiz yıl yerli yeşil mercimek, ay çekirdeği ve aspir yağı ile başlatılan yerel üretim hamlesi yeni alım projeleri ile büyümeye devam ediyor.

Migros, Türkiye'nin dört bir yanındaki yerel üreticilerden doğrudan yaptığı alımlarla hem yerel kalkınmayı destekliyor hem de kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleri tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor. Şirketin yerel ürünler projesi kapsamında Kayseri'den alım yaptığı yerli yeşil mercimek, aspir yağı ve ay çekirdeği için bu yıl tonaj artırılırken aynı zamanda yeni ürünler de projeye dahil edildi. Kayseri Valiliği ve Migros güç birliğinde, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi, Kayseri Şeker, GürAta ve Zzef desteğiyle yürütülen çalışmayla bu yıl ilk kez nohut, dermason fasulye ve kabak çekirdeği de alım listesine dahil edildi. Şirket, Kayseri'den ilk etapta 100 ton nohut ve 100 ton fasulye alacak. Ayrıca, Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere verdiği 75 ton tohum ile yerli yeşil mercimek üretimi geçen yıla göre dört katına çıkarılarak 2 bin tona ulaşacak.

Kayseri'de düzenlenen törende; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, GürAta ve Zzef Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Gürkan, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve GürAta Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu yeni sezonun alım protokolünü imzaladı.

"Kayseri'nin bereketi Türkiye'nin dört bir yanına ulaşıyor"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Kayseri, sadece sanayide değil tarımda da üretim gücüyle öne çıkıyor. Yerel üreticilerimizin emeğinin ulusal pazara ulaşması, onların sürdürülebilir şekilde üretmeye devam edebilmeleri açısından büyük önem taşıyor. Kayseri Şeker'e bağlı üreticilerimizle Migros'u bir araya getirerek bölgesel kalkınmayı destekleyen güçlü bir model oluşturduk. Bu iş birliği sayesinde mercimekten sonra, nohut ve fasulye gibi temel bakliyat ürünlerimizle aspir yağı ve çekirdek gibi özel ürünlerimizin ülke çapında tüketiciyle buluşmasını sağlıyoruz. Yerelden ulusala taşınan bu başarı hem çiftçimize hem ülkemize kazanç sağlıyor. Kayseri'nin bereketi Türkiye'nin dört bir yanına ulaşıyor" dedi.

"Yerel ekonomiye ve üreticilerimize güç veriyoruz"

Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, "Yerel üretim milli ekonominin kaldıracı. Şirket olarak yerel tarımı ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek üzere, üreticilere alım garantisi sağlıyoruz. Kalite standartlarını artırıyor, Türkiye'nin özgün tarımsal değerlerini koruyoruz. Yerel üreticilerimizle kurduğumuz bu sürdürülebilir iş modeli sayesinde, yalnızca çiftçimize değil, aynı zamanda bölge ekonomisine de güç veriyoruz. Kayseri'den 26 farklı kategoride, 300'den fazla çeşit ürün alıyoruz. Bu ürünlerin çoğunu da sadece bölgedeki mağazalarımızda satıyoruz. O ilde müşterilerimizin alışık oldukları, sevdikleri ve korudukları yerel ürünleri Migros kalitesiyle onlara ulaştırıyoruz. Bunun yanında üretimi büyüyen ve belirli bir kapasiteye ulaşmış ürünleri de ulusal ölçekte satışa taşıyoruz. Yerli yeşil mercimek projemiz bunun en güzel örneği. Üretimi teşvik ederek ithalatının azaltılması yanında kendi tesislerimizde paketleme desteği vererek, hem ürünlerin en uygun fiyatla tüm Türkiye'deki mağazalarımızda satışa sunulmasını sağlıyor hem de ürün kayıplarının önüne geçiyoruz. Kayseri'de geçen yıl başladığımız iş birliğimizi bu yıl nohut, dermason fasulye ve kabak çekirdeği ile büyütüyoruz. Türkiye'nin farklı bölgelerinde de yerel ekonomiye ve üreticilerimize güç vermeye devam edeceğiz" dedi.

"Şehrimizi tarımsal üretimde Türkiye'nin lider illerinden biri haline getirdik"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üretenin yanındayız. Hizmete başladığımız 2019 yılından bu yana çiftçiye, hayvancılıkla uğraşan üreticilere ve kırsal kalkınmaya büyük destekler sağladık. Şehrimizi tarımsal üretimde Türkiye'nin lider illerinden biri haline getirdik. "Büyükşehir'den Tarıma Büyük Destek" projesi kapsamında 2025 yılında tarımsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla çiftçilerimize 75 bin ton nohut ve mercimek tohumu dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın daha verimli ve sürdürülebilir bir üretim yapabilmesi için yatırımlarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "Kayseri Şeker olarak, çiftçimizin emeğini değerli kılacak projeler yürütüyoruz. Aynı zamanda tüketicilere kaliteli ve milli ürünler ulaştırmaktan gurur duyuyoruz. Şirket ile yaptığımız bu iş birliği hem bölge tarımının gelişmesi hem de sürdürülebilir üretim modellerinin yaygınlaşması adına önemli bir adım" dedi.

Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, "Yerel ekonomiye katkı sağlamayı hedefleyen bu ortaklık, gelecekte benzer projelere de ilham verecek. Bu iş birliğiyle tarım sektöründe üretici ve tüketicilere fayda sağlayacak, bölgenin tarımsal kalkınması ile ekonomisine değer katacak başarılı projeleri de hayata geçireceğimize inanıyoruz" dedi.

GürAta ve Zzef Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Gürkan, "Yerel üreticilerin güçlenerek ulusal pazara entegre olması için onları birlikler ve kooperatifler altında güçlendirerek perakendecilerle bir araya getiriyoruz. Kayseri de bunun başarılı örneklerinden birini gerçekleştirdik. Yerel üretimi ve üreticiyi destekleyen projelerin yaygınlaştırılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Tarladan Keşan'a, oradan Türkiye'nin dört bir yanına

Tarladan çıkan ürünlerin paketlemesi, şirketin Keşan'da bulunan kendi tesisi MİGBAK'ta yapılıyor. Tüm ürünler şirketin Anadolu'yu karış karış gezerek keşfettiği sadece Anadolu'ya has lezzetleri çatısı altında topladığı Anadolu Lezzetleri ve Migros markalarıyla tüketicilere ulaşacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Migros'tan yerel üretime ve üreticiye destek - Son Dakika

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