Migros'un Karbon Hedefleri SBTi'den Onay Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Migros'un Karbon Hedefleri SBTi'den Onay Aldı

Migros\'un Karbon Hedefleri SBTi\'den Onay Aldı

Migros, SBTi'den karbon azaltım hedeflerini onaylatan 26. gıda perakendecisi oldu.

03.02.2025 11:47
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Migros, Bilim Temelli Hedefler Girişimi'nden (SBTi) karbon azaltım hedeflerine tam onay aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros, "İyi Gelecek Planı" doğrultusunda bilimsel temelli sürdürülebilirlik hedefleriyle gıda perakende sektöründe hizmet vermeye devam ediyor.

SBTi'nin doğrulama süreci sırasında, Migros'un uzun ve kısa vadeli tüm hedef ve çalışmaları, 260 kriterde değerlendirmeye alındı. 2030 karbon emisyonu azaltımı ile 2050 net sıfır hedeflerinin tutarlılığını ve metodolojisinin doğruluğunu onaylatan Migros, bu onayı alabilen dünyadaki 26'ncı gıda perakendecisi oldu.

Migros, hedefleri arasına, tedarikçileriyle dolaylı emisyonlarını 2033 sonuna kadar yüzde 32 azaltımı da ekledi. BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksinde yer alan Migros, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) 2023 İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programlarının her ikisinden en yüksek not "A" alarak "Global A Listesi"ne Türkiye'den giren 5 şirket arasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, sürdürülebilirlik anlayışının, Migros'un iş modelinin merkezinde yer aldığını belirtti.

Tort, bu yıl Dünya Ekonomik Forumunda açıklanan "2025 Küresel Riskler Raporu"nda 10 yıllık gelecek için öngörülen ilk 4 riskin, çevre ve iklim konularıyla ilgili olduğuna dikkati çekerek, "Biz de Migros İyi Gelecek Planımız doğrultusunda, bu kapsamda önemli yatırımlar yapıyor, gerçekçi ve somut adımlar atıyoruz. Yenilenebilir enerjiye yönelik gerçekleştirdiğimiz GES yatırımlarımızın yanında sürdürülebilir su yönetimi, gıda israfıyla mücadele ve plastik atıkların azaltılması için takip ettiğimiz değer yaratan modellerle, ekosistemimizi koruyacak önlemler alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kesintisiz erişimi güvence altına almak"

İklim değişikliğinin, ilk olarak tarım ve su kaynaklarını etkilediğini, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında verdikleri taahhütler ve gerçekleştirdikleri hedeflerle tarımın geleceğine yatırım yaptıklarını kaydeden Tort, "Tarımın sürdürülebilirliği ve yerli ürün üretiminin, Anadolu'nun bereketli topraklarında çoğaltılması için birçok önemli proje yürütüyoruz. Migros olarak önceliğimiz, halkın uygun fiyatlı ve sağlıklı gıdaya kesintisiz erişimini güvence altına almak." ifadelerini kullandı.

Tort, SBTi'nin onayından memnuniyet duyduklarını belirterek, "SBTi'den aldığımız onayla, iyi gelecek planımızda yer alan iklim yol haritamızdaki bilimsel temelli metodolojimizin doğruluğu, yakın ve uzak vadeli karbon net sıfır hedeflerimizin tutarlılığı ve güvenilirliği dünya normunda tescillendi." şeklinde görüş belirtti.

Migros'un yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında 2026 sonuna kadar toplam enerji tüketiminin üçte birini, kendi kurduğu güneş enerji santrallerinden (GES) sağlamayı amaçladıklarına değinen Tort, iştirakleri Migen'in bunun için önemli yatırımlar yaparak enerji verimliliğini de artırdığından bahsetti.

İklim değişikliğiyle mücadele konusundaki çalışmaların somut adımlarla ilerlemesi için önce bilimsel verilere dayanarak mevcut konumlarının belirlenmesi, ölçülmesi ve doğrulanmasının gerekli olduğunu vurgulayan Tort, şunları kaydetti:

"Geçmişte gerçekleştirdiğimiz oranlar, gelecekte yapacağımız somut çalışmaların da kanıtı. Her yıl büyüyen bir şirket olmamıza karşın, son üç yılda doğrudan karbon emisyonları azaltım hedefimizin üçte birini aştık. Bilimsel verilerle 2030 yılı sonuna kadar karbon emisyonunda toplam yüzde 42 azaltım, 2050 yılına da net sıfır hedefleri için somut adımlarla ilerliyoruz. İklim değişikliğiyle mücadelede topyekün bir etki yaratmak için, iş ortaklarımızla çalışıyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Migros, Çevre, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Migros'un Karbon Hedefleri SBTi'den Onay Aldı - Son Dakika

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