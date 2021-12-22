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Milyonlarca emekli 2022 yılından itibaren geçerli olacak maaş zammını bekliyor! İşte masadaki formüller - Son Dakika

Milyonlarca emekli 2022 yılından itibaren geçerli olacak maaş zammını bekliyor! İşte masadaki formüller

22.12.2021 13:33

Asgari ücrete yapılan zam sonrasında milyonlarca emeklinin gözü kulağı ocak ayında yapılacak zam oranında. Gündemde birçok formül yer alırken, yıllık enflasyon formülünün hayata geçirilmesi durumunda yüzde 23,85'e tamamlanacak zamlar, kümülatif artış baz alınarak yüzde 40'a tamamlanması formülü hayata geçirilirse yüzde 29,1'lik bir zam söz konusu olacak.

2022 yılından itibaren geçerli olacak emekli maaşlarına yapılacak artış için ek zam gündemde. Emekli zammı için çalışmalar ve formüller masaya yatırılıyor. Formüller Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak, ardından karar verilecek. Memur emeklilerinin, memurlara yapılacak ek zamdan yararlanması beklenirken; SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de pek çok formül gündemde.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ 6 OCAK'TA ENFLASYON ORANINDA ZAM ALACAK

Sabah'ta yer alan habere göreSSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak'ta 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. İlk formüle göre bu zammın üzerine bir refah payı eklenerek yıllık enflasyona eşitlenmesi söz konusu olabilecek. Örneğin; Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki 23.85'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre 6 aylık TÜFE yani emeklilerin zam oranı yüzde 14.2 olacak. Yıllık enflasyon formülü hayata geçirilirse bu zam yüzde 23.85'e tamamlanabilecek.

YÜZDE 40 FORMÜLÜ

Yıllık kümülatif artışın yüzde 40'a ulaşabileceği de konuşuluyor. SSK ve Bağ- Kur emeklileri Temmuz'da yüzde 8.45 zam almıştı. Zammın yüzde 40'a tamamlanması formülü hayata geçerse, Ocak'ta emeklilere yüzde 29.1 zam söz konusu olacak. 6 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 14.2 çıkarsa yüzde 13.3'lük ek artış yapılabilecek.

SEYYANEN ZAM FORMÜLÜ

SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ek zammın seyyanen olarak belirlenmesi de gündemde. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur'lulara 6 aylık enflasyona ilaveten belirlenen tutarda seyyanen artış yansıtılabilecek.

DÜŞÜK MAAŞA YÜKSEK ARTIŞ

Emeklilere yapılacak ilave zammın kademeli olması planlanıyor. Yani düşük maaşlılara daha yüksek zam yapılması düşünülüyor. Burada oransal ya da seyyanen zammın maaşa göre farklı uygulanması ya da bin 500 liraya yükseltilen taban aylığın artırılması söz konusu olabilecek.

Milyonlarca emekli 2022 yılından itibaren geçerli olacak maaş zammını bekliyor! İşte masadaki formüller

Enflasyon, Emekli, Ocak, Zam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milyonlarca emekli 2022 yılından itibaren geçerli olacak maaş zammını bekliyor! İşte masadaki formüller - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Milyonlarca emekli 2022 yılından itibaren geçerli olacak maaş zammını bekliyor! İşte masadaki formüller - Son Dakika
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