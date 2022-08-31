Yargıtay'dan müdürler için dikkat çeken fazla mesai kararı! - Son Dakika
Üye Girişi

Yargıtay'dan müdürler için dikkat çeken fazla mesai kararı!

31.08.2022 11:02
Yargıtay'dan müdürler için dikkat çeken fazla mesai kararı!

Yargıtay'dan çalışanları ilgilendiren fazla mesai kararı geldi. Yargıtay, müdür ya da üst seviyede yönetici olan çalışanlara fazla mesai ücreti ödenmeyeceğine hükmetti. İşte milyonlarca kişiyi kapsayan karara ilişkin detaylar…

Özel bir bankada şube müdürü olarak çalışan yönetici, fazla mesai ücreti almadığını, hak etmiş olduğu prim ödemelerinin yapılmadığını iddia ederek iş sözleşmesini tek taraflı feshetti. Haklarının ve alacaklarının ödenmediğini öne süren banka müdürü soluğu İş Mahkemesi'nde aldı. Davacı müdür, kıdem tazminatı, pirim alacağı ve fazla mesai ücretinin tahsilini istedi.

DAVALI BANKA, KARARI TEMYİZ ETTİ

Davalı banka avukatı, davacının satış baskısının, müşterilerden haksız kesinti yapılmasının gibi nedenlerle İş Kanunun 24. maddesi uyarınca haklı fesih gerekçesi teşkil etmeyeceğinden feshin istifa niteliği taşıdığını öne sürdü. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Davalı banka avukatı kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi itirazları reddetti. Davalı banka kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Oy birliği ile alınan kararda; işyerinde üst düzey yönetici konumda çalışan işçinin; görev ve sorumluluklarının gerektirdiği ücretinin ödenmesi durumunda, ayrıca fazla çalışma ücretine hak kazanamayacağı vurgulandı. Üst düzey yönetici konumunda olan işçiye aynı yerde görev ve talimat veren bir başka yönetici ya da şirket ortağı bulunması halinde, işçinin çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirlediğinden söz edilemeyeceği hatırlatıldı. Bu tür durumlarda yasal sınırlamaları aşan çalışmalar için fazla çalışma ücreti talep hakkı doğacağı dile getirildi.

"ÇALIŞMA SAATLERİNİ KENDİSİ BELİRLİYORSA FAZLA MESAİ ÜCRETİ TALEP EDEMEZ"

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararında şu ifadelere yer verildi: "O halde üst düzey yönetici bakımından şirketin yöneticisi veya yönetim kurulu üyesi tarafından fazla çalışma yapması yönünde bir talimatın verilip verilmediğinin de araştırılması gerekir. İşyerinde yüksek ücret alarak görev yapan üst düzey yöneticiye işveren tarafından fazla çalışma yapması yönünde açık bir talimat verilmemişse, görevinin gereği gibi yerine getirilmesi noktasında kendisinin belirlediği çalışma saatleri sebebiyle fazla çalışma ücreti talep edemeyeceği kabul edilmelidir.''

YORUMLAR
500
Bilecik'te emekliler promosyon sırasına girdi Bilecik'te emekliler promosyon sırasına girdi Müdürlere fazla mesai şoku Müdürlere fazla mesai şoku
Kaynak: İHA

Yargıtay, Banka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yargıtay'dan müdürler için dikkat çeken fazla mesai kararı! - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:19 İstanbul'dan sonra Ankara'da da okul servis ücretlerine zam! En kısa mesafe ücreti yıllık 5 bin lirayı aştı
11:55 Türkiye harekete geçiyor! Yunanistan'ın skandal tacizi NATO'ya rapor edilecek
11:33 Siyaset ve iş dünyasının önemli isimleri düğünde bir araya geldi
11:34 Gençlerle bir araya gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu özçekim paylaştı
11:24 AK Parti'den Ahmet Şık'a 100 bin liralık tazminat davası! "AK Parti kapatılacak, terör örgütü diyecekler" ifadelerini kullanmıştı
11:20 Gram altın fiyatı düşüyor! İşte çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları...
11:14 Trabzonspor'da yol ayrımı! Cornelius eski takımı Kopenhag'a 6 milyon euro karşılığında transfer oldu
11:12 Tenis topu büyüklüğündeki dolu 1 çocuğu canından etti! Onlarca yaralı var
11:02 Aleyna Tilki, Uzi'nin doğum gününü orta parmak işaretiyle kutladı: Kalbinin ve hikayenin derinliğinin karşılığı ömür boyu huzurlu bir yaşam
10:57 "Enerjimiz yüksek" diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan laiklik çıkışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 12:44:10. #1.13#
SON DAKİKA: Yargıtay'dan müdürler için dikkat çeken fazla mesai kararı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement